拒當乖乖牌！《黑教》蔡凡熙拿「恐怖斷指」笑到你發寒
青春犯罪驚悚片《黑的教育》由影帝柯震東首執導筒，三位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。常演出憨傻暖男的蔡凡熙不再當乖乖牌，今（20）日發布花絮中，可見到他手持斷指，臉上流露似笑非笑的扭曲神情，展現令人發毛的暗黑系演技。今同步宣布電影主題曲〈Levia〉由金曲樂團落日飛車主唱國國攜手鳳小岳創作演唱，9m88、YELLOW 黃宣驚喜獻聲。
記者黃雅琪/綜合報導
向來給人陽光開朗形象的蔡凡熙近年不斷突破，新片《黑的教育》難得挑戰寫實題材，飾演功課好、家境富裕的王鴻全，個性隨和溫吞，友情總是擺第一的他，面臨生死關頭後看透人性，也逐步黑化並身陷其中。蔡凡熙坦言過往作品多為漫改或純愛戲，總是想著要逗笑觀眾或演得再帥一點，這次完全拋開包袱真正演活一個角色，有重新出發的感覺。
蔡凡熙出道時被封為「柯震東接班人」，兩人曾是同門師兄弟，如今以導演和演員身分碰面，相處融洽無隔閡，身為前輩的柯震東也給予不少提點和鼓勵，他回憶一開始蔡凡熙連放鬆都很難，會不自覺做些微表情：「我要他相信自己的情緒，如果太刻意，大銀幕上反而顯得『過多』。他本來就是有天分的演員，有了自信後表演自然就會好看，後來他很進入狀態，連放空看著前方都好有戲！」花絮搶先曝光蔡凡熙精彩畫面，他拿著斷指從落淚到發笑到眼神轉為冷漠，10秒切換3種情緒，另一幕則是遊走失控邊緣的崩潰嘶吼，令人好奇這一晚到底發生什麼事？他拿的又是誰的手指？《黑的教育》3月10日全台上映。