年後甩油大作戰！倍潔雅廚紙吸光油膩 大吃美食也不怕
史上最長的農曆春節結束，相信不少人都是餐餐大魚大肉、美食零食吃不停，一不小心就胖了好幾公斤，年後才要開始來好好地飲食管理。不過要完全忌口實在也是強人所難，所以無論是自己下廚或者外食，除了要挑選較健康的食材以外，少油少鹽當然也是很重要的！尤其暗藏在餐點裡多餘的油脂，一不小心就會變成我們身上的肥肉。所以想要避開不需要攝取的油水，就交給倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，讓它們無所遁形！
生活中心/綜合報導
身為外食族的你，可別覺得廚房紙巾只有下廚時才用得到，尤其那些油亮美味的餐點，像是煎炸類或者烤物等，含油量以及醬汁都對人體有不少的負擔，而透過倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾吸除多餘的油，美味也不會打折，讓我們就算外食，也能減少不必要的負擔！根據實驗證實，倍潔雅廚紙每張可吸收18克的水分與22克的油脂，吸油力高達207大卡，高於其他品牌70%，只要一兩張就可以吸光我們不需要攝取的油，讓食物更加健康少負擔。而且倍潔雅廚紙還擁有FDA與ISO22000二項國際級安全認證，不用擔心直接接觸食物會有任何疑慮，吃起來超放心。
如果是自己下廚，則可以先拿出倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，吸去食材本身的油水，大大減少烹飪過程中油爆的機會哦。接著也可以嘗試將倍潔雅廚紙直接墊在碗盤上，讓食物盛盤時能直接吸收多餘的油水，不沾手也能讓料理更清爽不油膩，這招可是內行人的小撇步哦！
想要吃得健康又甩油，不僅是年後才要臨時抱佛腳，更是我們要持之以恆的目標。趕緊在家多囤幾串倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，比起它牌同級廚紙不僅每捲張數多了50%，體積較小也更好收納，讓我們跟油膩說掰掰，一起養成清爽少負擔的飲食習慣吧！