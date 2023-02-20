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林佳辰突拋「51秒深夜福利」　2萬人激動：狙擊少女心

▲Ozone林佳辰分享深夜福利。（圖／翻攝自林佳辰臉書、IG）
▲Ozone林佳辰分享深夜福利。（圖／翻攝自林佳辰臉書、IG）

娛樂中心／綜合報導

從選秀節目《原子少年》畢業出道的男團「Ozone」，首張迷你專輯《Unicorn》銷售量告捷，4首歌MV YouTube點擊率平均近300萬，有「顏值天花板」、「天選之人」封號的22歲成員林佳辰（Summer、夏夏），近日在IG分享深夜福利，吸引逾2萬人瀏覽、按讚，O.A.O.（粉絲暱稱）直呼：「根本狙擊少女心！」

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▲林佳辰有張精緻五官，被封「Ending妖精」、「畫報妖精」、「天選之人」，星途備受看好。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，為公認的原子少年第一帥。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲林佳辰是公認的原子少年第一帥。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，被封「Ending妖精」、「天選之人」，為公認的原子少年第一帥。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，被封「Ending妖精」、「畫報妖精」、「天選之人」，本身會唱歌、跳舞及音樂創作。（圖／記者陳明安攝翻攝自林佳辰臉書）
林佳辰上傳一段長度約1分鐘的自彈自唱短片，他戴近視眼鏡、熊耳朵頭套，撥弄吉他弦，演唱歌舞片《大娛樂家》插曲《改寫星光（Rewrite The Stars）》，微沙啞又富情感的聲線，以及真假音轉換迷人，配文寫下：「睡不著的人，一起改寫星光。」

▲林佳辰自彈自唱愛歌《Rewrite The Stars》。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰自彈自唱愛歌《Rewrite The Stars》。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰自彈自唱愛歌《Rewrite The Stars》。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲▼林佳辰自彈自唱愛歌《Rewrite The Stars》。（圖／翻攝自林佳辰IG）
Ozone成員李哲言留言：「半夜這個造型100分。」林佳辰一開始說「睡醒就長這樣」，後來招認：「好啦！有Set。」大批O.A.O.聽得意猶未盡，「怎麼可以唱這麼好又長這麼好」、「聽完更睡不著了」、「唱進我心坎」、「台灣帥哥裡最會唱」、「好帥喔～天啊不行了」！

▲▼林佳辰自彈自唱愛歌《Rewrite The Stars》。（圖／翻攝自林佳辰IG）
▲林佳辰自彈自唱讓2萬人耳朵懷孕。（圖／翻攝自林佳辰IG）
林佳辰有張精緻俊顏，大學讀表演藝術科系時就是練習生，在《原子少年》初登場跳排舞聚焦眾人目光，南韓知名論壇theqoo把他的結尾POSE做成GIF檔，封林佳辰是「Ending妖精」，能作詞作曲的他為團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」一員，曾發表自創曲《滿腦子都是壞壞》等作品。

比賽期間就有製片邀約林佳辰演戲，以地球抱走節目亞軍後，他與周祖安、黃文廷、林煥鈞、周子翔、李哲言被唱片公司簽下，組成男團「Ozone」入行，也以個人身分接下廣告、時尚活動邀約，人氣沸騰。（編輯：楊穎軒）

▲「Ozone」成員李哲言（左起）、林煥鈞、林佳辰、周子翔、黃文廷、周祖安。（圖／翻攝自Ozone臉書）
▲「Ozone」成員李哲言（左起）、林煥鈞、林佳辰、周子翔、黃文廷、周祖安。（圖／翻攝自Ozone臉書）

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