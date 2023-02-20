名家論壇》單厚之／國民黨的2019即視感

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過去好幾個月，藍軍不斷討論希望郭台銘參選的可能性，在藍軍氣勢低迷的當下，郭台銘陣營傳出來的一直是「參選機率很低」、不到3%、不到5%，藍軍只好另覓可能的人選，將希望寄託於侯友宜。結果當藍軍內多數都認定侯友宜是最適合人選時，郭台銘突然又跳出來說要參選，和4年前如出一轍。
2019年國民黨大敗的原因很多，除了提名錯誤的人選之外，包括黨主席在內的黨內要角也都各懷鬼胎。而如今的「即視感」除了郭台銘、王金平之外，也包括態度曖昧不明的黨主席朱立倫，讓人不知道朱立倫會把國民黨這艘船開往何地？會不會因為黨主席的師心自用，讓國民黨因為郭台銘的起心動念，最終重蹈2024年的覆轍？
今年國民黨比4年前略好的是，郭台銘手中的籌碼比4年前少，姿態也比較低；而因為4年前慘痛的教訓，國民黨內的警戒心普遍較高，制約的力量也比較強。4年前，國民黨第一次出現那樣的亂局，加上韓粉的超強戰力，讓黨內人都儘可能的敬而遠之，黨內有實力的地方諸侯，也因為剛上任忙著拼政績，無暇也不願對黨內的內鬥發言。
但今年包括盧秀燕在內的國民黨地方諸侯，實力早就大到讓各方人馬無法忽視，國民黨立委也不會再坐視朱立倫、侯友宜、郭台銘「關起門來打麻將」（當年韓國瑜的比喻），國民黨的制約會比當年強得多。從今天的朱立倫和當年吳敦義的態度差異，就可以感受到情勢的不同。
即便情勢看似比當年好，但若從更高的角度來看，國民黨仍然陷在同樣的氛圍、同樣的即視感之中。4年前的國民黨，將近8、9個月的時間，都在吵人選，開始是吳敦義、王金平、朱立倫，後來加了郭台銘、韓國瑜，之後郭台銘輸了又跟王金平、柯文哲搞在一起，一整年都是你們幾個人的利益，跟百姓福祉沒有半毛錢關係。
今年的國民黨又出現同樣的情況，翻來覆去就是侯友宜、朱立倫、郭台銘幾個人的利益，每個人都各懷鬼胎、卡來卡去，至今也沒人認真考慮民眾的感受、討論民眾的需求。什麼辦法、怎麼提名那是你們國民黨的家務事，民眾關心的是自己的福祉。郭台銘、朱立倫、侯友宜總要端幾個政策來聽聽，告訴民眾自己當選和其他人會有什麼不同吧？但如今，什麼都沒有，只有一句「我要選！」跟4年前有什麼不同？
國民黨不僅是赤裸裸的爭權奪利，更是把爭權奪利美化、上綱到「大義」的境界，徐巧芯和費鴻泰的互打是「世代交替」，剛就職一個多月的市議員們，大言不慚的把落跑當成「承擔」，羅智強、鍾沛君搶食大安區立委這塊肥肉，也可以吹牛吹出一朵花來。
上下交相賊、人民放兩旁，不僅是國民黨2020年的敗因，也是今天的寫照。因為不顧民意、不考慮社會觀感，所以民進黨在去年「九合一」選舉大敗，短短3個月的時間，國民黨表現出來的驕縱與傲慢，卻比民進黨還要嚴重。
過去這段時間，民進黨的改革力度雖然不符外界的期待，但無論賴清德或陳建仁都多少試圖做一些「事」，少一些「人」和「黨」。反觀國民黨，因為一場大勝，就有恃無恐的關起門來「黨內互打」、你死我活，彷彿2024年已經是囊中物。如果未來一段時間，國民黨還是這般眼中只有「人選」、沒有「人民」，重蹈2020覆轍，怕是必然的事。
●作者：單厚之／資深媒體人
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