專訪／談起ChatGPT滔滔不絕　唐鳳分享自己這樣「玩」

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唐鳳曾於2010年參與蘋果「Siri」等系統內建人工智能計畫，並出版過《唐鳳談AI與數位的未來》一書，說起近期爆紅的ChatGPT便滔滔不絕，分享自己怎麼「玩」ChatGPT。
「大型語言模型（簡稱LLM）非常擅長於換句話說，我最近也有用ChatGPT，將枯燥的致詞稿，改成韻文、詩句等，轉換文本風格。」唐鳳提到，最近參加一個研討會，要預錄一段致詞，便使用ChatGPT將數位部相關工作，改為明顯易懂的韻文，與會者覺得很新鮮，覺得他是開放政府界的Dr.Seuss。
另外，當思考受侷限時，他還會請ChatGPT挑戰自己的觀點，再用ChatGPT挑戰它自己的論點。唐鳳認為，在這種發散式，沒有固定標準答案，只是要打破自己思考的慣性時，確實運用ChatGPT比搜尋引擎來的好用，因為搜尋引擎得一篇篇點進去看，但ChatGPT就是把這些資料整合成一個有點模糊、具有輪廓的意象。
但他也提醒，正是因為輪廓模糊，當ChatGPT遇到收斂型、有標準答案的問題，很可能就會亂掰或搞錯，若沒有附上正確的消息來源，或附上來源，但使用者沒有仔細去看，就會養成一種惰性，認為ChatGPT說的都是對的，但它只是憑印象而已。他認為，若要問到精確數字、年份等收斂型問題，「那還不如維基百科好用」，因為維基百科有一套事實查核的機制。
AI是否取代人類工作？
ChatGPT掀AI旋風，但各界的擔憂也如排山倒海而來，將新科技視為洪水猛獸，急著找尋對策因應，學界擔憂學生會用ChatGPT來寫作業或論文，衝擊教學現場，媒體界、文字工作者莫不擔心飯碗會被AI聊天機器人搶走。
對比大眾的擔憂、質疑，唐鳳倒是處之泰然，認為ChatGPT沒有這麼神，「所做的事情也就是網頁摘要而已」，以往學生做報告可能是打關鍵字，找前10個網頁，複製摘要貼上，教授一看就知道，但ChatGPT額外能力就是「換句話說」，教授得花更多時間成本，才知道是否為合成出來的論述。
對於AI是否取代人類工作，他說，任何人來做都一樣的工作才會被取代，如股市的上漲下跌，任何人寫的報導可能都差不多，就很適合ChatGPT來做；當寫文章、新聞，人人有不同觀點、角度、累積的工作經驗等，此時AI就是輔助式的智慧而已，就像人類的研究助理，去幫忙找資料，最後要擷取哪些內容、角度為何，還是由寫文章的這個「人」來決定。他直言，ChatGPT就是「會換句話說的搜尋引擎」， 設計是在輔助人類，而非代替人類做決定。
在與唐鳳對談過程中，可以感受到其思緒敏捷、口才辨給，經常協助發問者整理脈絡，並「聰明的」將各種議題巧妙拉回到政策面，即使是閒聊ChatGPT過程中，談到有人擔憂對資安的風險，如生成假新聞、難辨真偽的釣魚郵件、能寫程式讓駭客門檻變低等等，唐鳳馬上「安利」數位部工作。
他說，數位部接下來的工作，正是要建立一套，即使點擊到釣魚郵件，也無法輕易破解的「身分認證機制」，密碼容易被騙走，若鎖定手機，加上生物辨識如指紋，以及軟體偵測出行為模式有異常（平時都在台灣簽公文，突然出現在別的國家簽公文，就會被偵測出異常），駭客或詐騙就很難攻破。
唐鳳建議各種網路服務提供者，不能只用帳號密碼，否則釣魚郵件、甚至詐騙電話，都能輕易騙取使用者資訊，他舉例，以往詐騙電話打來，可能是用錄音的，民眾聽得出來，但現在可以用即時語音合成，不用成本又對答如流，能更輕易的騙到帳號密碼，但若導入「零信任機制」，對身分、設備、行為模式進行三重驗證，就很難被釣魚釣走。
打造台版ChatGPT可不可行？
OpenAI開發ChatGPT，紅遍全球，Google Bard、中國百度的文心一言也紛紛加入戰場，全球AI軍備競賽的時代已經展開，國科會日前也宣布將於年底推出「台灣版ChatGPT」，將繁體中文優勢，成為行銷國際切入點，防止中國偏見論述。
但ChatGPT技術背後的大型語言模型，訓練所運用到的基礎建設，是全球最領先科技大廠的等級，台灣真有如此資源，能訓練出同等級的大型語言模型嗎？
唐鳳表示，若只是要讓聊天機器人具備「換句話說」的能力，相對容易，國科會國網中心已經有這樣的運算能力，若是要照顧20種國家語言的需求、讓多語言互相對接，才會比較困難，像現在以台語、客語、原住民語跟ChatGPT聊天，會發現它很常亂講，因為其語料大部分都是英文，這就是訓練時語言材料不充足所致，而這也是全世界研發相關技術都會碰到的問題。
他認為，台灣的優勢在於軟硬體整合能力，國科會負責研究、研發，數位部協助找到台版聊天機器人的應用場域，以及引進隱私強化技術，會去研發出強化隱私的運算方式，讓大家合在一起訓練，卻不會看到彼此的個資，透過聯邦學習，大幅降低資安風險。