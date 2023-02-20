陳妤催眠看前世哭了　「老先生」糾纏2輩子還在身邊

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黃薇渟在劇中飾演醫美醫師，她說以前覺得做醫美是長大的象徵，曾經買過一套10堂要價破萬的醫美課程，後來大概2年打1次雷射，一直到最近想嘗試拉提、偏效果性的醫美療程，嘗試了2種截然不同的電波拉皮，2次都是拼命忍痛到受不了才喊話請求暫停，休息個10秒再繼續完成，這次因為角色更了解醫美產業後，更懂得如何保養和維持自己的狀態。
侯彥西在劇中飾演珠寶鑑定師，個性還帶點強迫症，現實生活中的他笑說自己只有小小強迫症，就是衣服會依顏色分好，衣架也都得分類。侯彥西笑說自己目前演出這個角色唯一的困擾就是，每2天就要剪1次指甲，只要看到指甲有白色的部分就想剪掉，還得常常得跟化妝師借小剪刀剪指甲邊的皮，侯彥西現場還大秀乾淨漂亮的雙手，讓黃薇渟、陳妤好吃味。
管麟雖然飾演律師，但在劇中跟柯叔元都有不少打戲，不過都是劇中人物年輕時的回憶戲。管麟說有場打戲，因為對手不是專業武行只是臨演，兩人在拍攝時雖然有套好招，但對方是出全力在打，所以自己也只能用力閃躲，拍攝當下雖然沒事，但回家後才發現腰有點不舒服，這才發現自己閃到腰。
陳妤說柯叔元在片場真的有如爸爸一樣的存在，而且很貼心，每次有新角色演員進到劇組，柯叔元就會帶著對方跟現場所有演員一一介紹，瞬間拉近所有人的距離，超自然一點都不刻意，讓陳妤深深覺得柯叔元真的很帥，直呼被圈粉了。黃薇渟也附和有柯叔元在真的很安心，有如爸爸扛著所有的事情，她不只在親爸媽面前大讚柯叔元，還曾經拉著親爸到劇組探班，讓他跟劇中的爸爸柯叔元，來個雙父親相認。
黃薇渟笑說這部戲很特別，第一次讀本後，大家就約附近的熱炒店吃飯培養感情，到現在柯叔元、侯彥西、陳妤、黃薇渟、管麟、李迪恩及洛可杉，7人因為最常一起拍戲，所以拉了1個群組隨時聯繫，而群組裡最常發言的就是柯叔元，陳妤笑說柯叔元不會傳擾人的長輩圖，反而是每次看到柯叔元的訊息都很貼心溫暖，黃薇渟也說到每次聚會結束，柯叔元最常留言的一句話就是「我真的好愛你們喔」，意外洩漏柯叔元的鐵漢柔情以及演員間的好感情。
《女兒大人加個賴》由王宇婕、鄭仲茵、陳敬宣、徐愷伶、林孫煜豪等人演出，黃薇渟、陳妤戲裡從小就讀一樣的學校，名字也幾乎一模一樣，因此常受到老師和同學的比較。成長過程中同樣沒有父親的陪伴，就連長大後也進入同一個職場成為同事，兩人相鬥十幾年不厭倦。殊不知某一天，黑道老大柯叔元突然出現在她們的生活中，聲稱是自己的父親，更荒唐的是，兩人居然是同父異母的姊妹？！