國影中心宣傳片《藏鏡人》！蔡振南多重宇宙致敬8部作品
國家電影及視聽文化中心（簡稱：國家影視聽中心）今（20）日舉辦年度形象影片《藏鏡人》首映會，邀請新銳導演許智彥編導、蔡振南、項婕如出演，新生代影人與三金資深藝人首度合作出席首映會。蔡振南透露自己現在想多演喜劇：「我一直都很期待跟新導演合作，給年輕人用新的構想去做藝術傳承很重要，所以演什麼我都百無禁忌！」
記者黃雅琪/台北報導
延續去年形象影片《冰箱》傳達的影像「保存」主題，今年《藏鏡人》劇本構思則進一步聚焦「修復」，故將膠捲擬人化，讓代表經典影像的蔡振南一連致敬多部台灣經典電影。蔡振南在片中以長髮造型飾演幫派份子，下一秒又化身為1970年代高中生，甚至穿上梅花鹿戲服，和新銳女演員項婕如演出對手戲，精彩呈現「蔡振南的多重宇宙」，過足戲癮！
蔡振南今年出任國家影視聽中心形象大使：「我第一次來影視聽中心，覺得這裡是一個很反差、很驚喜的地方，這邊影廳很科技、很未來，但可以在這裡看到幾十年前出現、從沒看過的東西，沒看過就是一種未來，在這裡可以用過去經典參與未來。」
而這次《藏鏡人》的致敬8部作品選片，也藏有主創團隊巧思：包含台語電影代表作《王哥柳哥遊台灣》、《危險的青春》、《大俠梅花鹿》、《三八新娘憨子婿》，以及1980年代後的台灣影壇經典《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》、《少年吔，安啦！》、《戀戀風塵》。導演許智彥表示：「劇本發想源頭其實是來自我父親，他作為經歷過去的長輩，總是會想分享我們這一輩人沒看過的，所以就把這樣的互動投射到這次《藏鏡人》的影片裏面。」