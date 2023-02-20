俄烏戰火屆滿1年！拜登無預警造訪 承諾5億美元軍事補助
俄烏戰爭將屆滿一週年，正當中國最高外交官王毅訪問俄羅斯之際，西方政府最具影響力之一的政治人物－美國總統拜登（Joe Biden）稍早無預警拜訪烏克蘭，並和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並肩行走，兩人在首都基輔的畫面顯示了美國對烏克蘭的大力支持。
國際中心楊智傑／綜合報導
本週五（24）是俄羅斯全面入侵烏克蘭的一週年，此前白宮宣布美國總統拜登預計20到22日訪問東歐國家波蘭，當時媒體詢問白宮國安會發言人柯比（John Kirby）拜登是否有意前往造訪鄰近的烏克蘭時，柯比否認這個行程。
不過就在稍早，包含《BBC》、《CNN》、《華郵》等多家西方媒體報導，拜登目前人已經抵達烏克蘭首都基輔，烏克蘭國會議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）也在推特證實拜登的「戲劇性登場」，並提到美國總統正是在當地空襲警報過後不久蒞臨。
烏克蘭國防官員德斯卡（Maria Drutska）也在推特上公布兩人合影畫面，並拍下拜登與澤倫斯基在基輔街頭行走的影像。烏克蘭總統澤倫斯基曾多次呼籲美國總統拜登親自訪問基輔，如今拜登正好選在中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅抵達俄羅斯首都莫斯科同一日閃電突訪，意味著中美雙方與俄烏之間的關係更加緊密且複雜。
烏克蘭國防官員德斯卡又稱，拜登承諾美國將通過一筆 5 億美元的軍事援助計劃，該計劃將於明天宣布。此外，目前美國或烏克蘭官方尚未公布兩人會談說明等相關資訊，外媒預計拜登與澤倫斯基將在烏克蘭國安人員保護下發表重要演說。