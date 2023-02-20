懸缺兩個月終於找到人！台大醫院醫師陳彥元接任衛生局長
懸缺近兩個月，由副局長代理的台北市政府衛生局長一職，終於在今（20）日找到人選接任。北市府宣布，將由台大醫院教學部主治醫師陳彥元接任。北市府表示，期待以陳彥元對台北市醫療環境現況的熟稔程度，能夠進一步提升台北市整體醫療服務品質。
記者丁上程／台北報導
北市府今日晚間透過新聞稿，宣布衛生局長一職由陳彥元醫師接任。北市府表示，陳彥元醫師是凱斯西儲大學生命倫理學系博士、美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士、國立台灣大學醫學院醫學系醫學士，現職為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授、台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。
北市府表示，陳彥元曾任台大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長、台北市醫師公會執行長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授、台大醫學院醫學系社會醫學科助理教授，研究領域為急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，並多次獲得學術獎項肯定。
北市府強調，陳彥元擁有多年醫學經驗，在台灣面臨超齡社會的當下，希望借重陳彥元的長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規劃，也必需做好長照工作，提供市民優質的照護。而面對新冠肺炎疫情及後續，台北市政府不敢輕忽懈怠，這也將是新任局長的工作重點。台北市政府期待以陳彥元對台北市醫療環境現況的熟稔程度，能夠進一步提升台北市整體醫療服務品質。