《白袍》影星接連逝世！德馨憶吳朋奉暖舉「可以借我抱」
醫療劇《白袍的約定》2月20日起每晚8點在大愛電視重播，同劇的洪瑞襄、吳朋奉都已經往生，德馨回憶吳朋奉雖然是影帝，一點架子都沒有，也很會帶戲。德馨印象深刻某場戲已經拍到情緒快用完，卻來到要拍特寫，德馨問吳朋奉：「可以借我抱嗎？」吳朋奉盡可能幫助德馨入戲，德馨稱讚他是一位很溫暖的人。
記者羅凌筠/綜合報導
尹昭德劇中演醫生，自己沒接戲時也常出入醫院。在疫情前只要沒有拍戲，有空就會到醫院做志工，除了是一個付出的機會，也可以減輕護理人員的負擔。尹昭德最常到急診幫忙，只要得到允許就會陪伴家屬及病人聊天，一方面分攤一些他們焦急的情緒，也可以幫忙跑腿、照顧患者，讓家屬有可以喘息的時間。尹昭德也利用這個機會，觀察醫師如何處理這些緊急狀況，對於自己演繹醫生角色有很大幫助。
尹昭德與洪瑞襄連同《白袍的約定》是4度演出夫妻，以輪迴來講兩人結髮了4輩子，尹昭德與洪瑞襄因為拍戲建立起默契，一個眼神、一個動作就可以知道對方的意思。尹昭德形容洪瑞襄私底下是一位低調樸素、愛笑的女生，拍戲時尹昭德都會用不同的方法逗洪瑞襄開心。
最難忘的就是因為拍戲換場需要等待的時間比較長，劇組知道洪瑞襄歌喉好，大家常常會在等待時間聽她唱歌，洪瑞襄剛開始會不好意思，但聽到大家點歌她就會開始哼唱，一次兩次也就不會拒絕人。
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