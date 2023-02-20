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翁家明看妹分神吃NG　蘇晏霈「坐撞球檯」辣到清場

▲蘇晏霈（左）拍《市井豪門》撞球戲太辣，李沛綾（右）爆料翁家明（中）NG。（圖／民視）
▲蘇晏霈（左）拍《市井豪門》撞球戲太辣，李沛綾（右）爆料翁家明（中）NG。（圖／民視）

記者羅凌筠/綜合報導

蘇晏霈在民視八點檔《市井豪門》全面復仇，第一步就是色誘情敵的爸爸翁家明，翁家明爆料說其中一幕，導演要蘇晏霈坐在撞球桌上打球，結果她穿性感高衩連身裙，但因為身高不夠高，所以坐上去桌上裙子會不小心走光，為此導演還清場，為了把她性感撩人的模樣給拍攝下來。李沛綾說很少NG的翁家明，不知道是不是看到蘇晏霈穿太辣？影響他的注意力。

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▲蘇晏霈穿緊身裙小秀性感。（圖／民視）
▲蘇晏霈穿緊身裙小秀性感。（圖／民視）
翁家明一看到劇本要打撞球就很興奮，因為這是高中體育課是必修之一，所以拍攝當天一拿起球桿，往撞球桌上一擺，就被導演虧說：「你上課都泡在撞球間喔，架勢十足。」他透露以前同學大家超會打撞球，尤其學校後面就有撞球場，生意超好，幾個同學下課就會去報到，但還是有課業顧好。

蘇晏霈透露學生時期大家都很瘋撞球，當時的自己也算同學當中撞球數一數二的，只是多年沒再碰球桿，拍攝前還提早到現場練習，沒想到她pose一擺出來，就獲得稱讚，她招認：「撞球是初戀男友教的！」過程中幾次耍特技球的時候，蘇晏霈也是1次完成，球直接進球袋，讓大家直讚是撞球界新女神。

▲蘇晏霈穿緊身裙辣到導演清場。（圖／民視）
▲蘇晏霈穿緊身裙辣到導演清場。（圖／民視）
李沛綾在劇中飾演珠寶商女強人，舉手投足充滿豪門氣息，她表示終於可以把以前壓箱寶穿出場。到撞球俱樂部拍攝那天，當天氣溫還是很低，但蘇晏霈穿得相當性感，李沛綾很怕她冷到，所以拍攝前還特別去找熱的飲料給她，因為前一次低溫拍攝，蘇晏霈也準備熱飲給她，所以這一次就換她回禮。

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