名家論壇》楊威利／俄烏戰爭僵局持續

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※戰車已非陸戰主角。新聞
※極權國家無法理性論斷。
長期關注國際軍事的英國國際戰略研究所（IISS）於2月中旬發佈資訊，指出俄軍入侵烏克蘭以來主戰車的損失率達到40％到50％，未來將動用到庫存戰車因應。這個資訊也讓人質疑，這場俄烏戰爭到底要打多久？※戰車已非陸戰主角。
2022年2月發生俄烏戰爭時，到底要打多久就變成外界關注的焦點，先前透過英美國防部與智庫的資料，大眾都很仔細的研讀每天公布的戰報，但這種關注程度從天天關注某城鎮的陷落，持續下降到1周與最後的「喔」之類的豪不關注，對大眾來說這場是不關己的戰事，大眾只想問何時結束？
這個大哉問考驗許多軍事智庫與情報單位的推測準確度，目前最好的預測是半年，最壞的預測是遙遙無期，這場戰爭將會持續到一方倒下為止，但俄烏雙方都認為先倒下的不會是自己，必須要等到對方「流乾血液」後才會終止。
目前俄羅斯的態勢是損失過半的戰車，但後續卻還要動用這類武器來進攻烏克蘭！過往冷戰時期戰甲車確實是陸戰王牌，但在俄烏戰爭中我們看到各類反戰車飛彈（如標槍飛彈等）與無人機（彈簧刀）逞威，將俄羅斯裝甲縱隊擊潰，這些戰例都突顯了戰車的脆弱性。
雖然歐美國家還繼續研發新戰車，但多半會對戰車性能提升，或是加裝各種反制裝備來對付新威脅，例如加裝反無人機的偵測或是對抗方式等（蜂群無人機攻擊等），透過這些增加戰車的戰場生存性，但以上種種舉措我們在俄羅斯即將投入到戰場中的戰車看不到，現在卻要動用到冷戰時期的庫存戰車，這倒底是哪一招？
在仔細看ISW的戰報，我們可以發現整個烏克蘭東南半璧還是掌握在俄軍手中，烏克蘭獲得很多西方軍備的目的，就是要透過新式兵器（高機動多管火箭、GLSBD、無人機等）將俄羅斯「推」回戰前的邊界，如果有可能最好能將2014年被俄羅斯侵佔的克里米亞半島一併收回，在還沒有收復邊界到原有疆域時，任何逼使烏克蘭坐上談判桌的提議都不可能。
但歐美國家考慮的可能不是這樣子，先前新聞提到歐美國家提供100輛甚至更多戰車的新聞，這些西方國家提供的戰車固然素質精良，但烏軍接裝需要時間，況且這些戰車放在廣大的俄烏疆域考量時似乎又顯得稀薄；現階段烏克蘭還可能面臨到彈藥不足的問題，例如澳洲與法國居然同意合作生產155公厘砲彈供應烏克蘭，這兩國先前因為AUKUS聯盟而交惡，但在援烏的大前提下卻願意盡釋前嫌。這則新聞也突顯出歐美國家的心態，歐美國家可以提供武器、彈藥、經費給烏克蘭，但檯面上要派出一兵一足助戰絕無可能（私底下有部份現役與退役軍人參戰除外），但有一個重點是，發生在烏克蘭的戰事不要「擴散」到烏克蘭以外！
※極權國家無法理性論斷。
西方智庫論斷俄羅斯要動用庫存戰車的新聞根據來自俄羅斯，先前聽到歐美國家要馳援烏克蘭戰車後，俄羅斯總統普丁隨即視察兵工廠，並停留在戰車裝配線上，大眾細看這型戰車是T-72B3，但這型戰車裝配部隊的時間不長，其他單位所需的戰車勢必從其他地方搜括，這也是外界推估俄羅斯將動用庫存戰車的論斷依據。
真的要動用到冷戰時期的庫存戰車嗎？我們先引用一段孫子兵法的記載：
故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，為不得已；修櫓轒轀，具器械，三月而後成；距闉，又三月而後已；將不勝其忿，而蟻附之，殺士卒三分之一，而城不拔者…
這邊的重點在於將不勝其忿而蟻附之這一段，當年孫子注意到的這種現象其實俄烏現況也差不多，主力戰車消耗了40%卻還沒有拿下烏克蘭，後續也有新聞指出還要徵兵70萬，主力戰車性能也比不上歐美，難道俄羅斯真的這樣子草菅人命？難道俄羅斯還要效法冷戰時期，蘇聯大軍以裝甲洪流衝破北約防線的作法打仗？就目前曝光的新聞來看，好像真是這樣子。
明知打不贏還要這樣子動用兵員蟻附之，外界真的無法理解這是怎樣的心態，，雖然俄羅斯各地已有反抗徵兵制的新聞出爐，但在新聞高壓管制與資訊不普遍與不透明的狀況下，普丁極有可能做出增兵的決策，這也是許多西方智庫評估，這場戰爭會持續很久的原因。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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