Joeman合體「新豐街底迪」照片曝光！萬人笑翻：jo是父子
百萬YouTuber、網紅Joeman（九妹）經常拍攝多元題材吸引觀眾目光，今（20）日除了透露即將與超商合作推出聯名商品，稍早又PO出與小學生網紅「新豐街底迪」的合照，兩人先前就曾被說「撞臉」長超像，如今真的同框，也讓萬名網友笑翻：「神複製」、「小一而已」、「父子臉」、「歡迎收看jo是父子」、「太像了吧」。
娛樂中心／綜合報導
Joeman今日在臉書、IG曬出與新豐街底迪的合照，只見兩人無論髮型、眼鏡、五官和身材幾乎一模一樣，就連笑起來的樣子和背影都非常相似，難怪狂被說「撞臉」。有趣的是，兩人還特別換上相同配色的衣服，像是白上衣、牛仔褲，還有藍黃條紋Polo衫，宛如「真實父子」。
Joeman還在文內開玩笑表示：「小孩真的不能偷生……夢幻聯動，敬請期待！」並標記新豐街底迪，貼文一出，萬人讚翻，網友紛紛留言：「好像喔～真有父子臉」、「小一而已，你是要我對決什麼」、「歡迎收看jo是父子」、「超像的啦，早該承認」、「就是要對決父與子系列」、「真的是你兒子啦」、「太好笑了」、「小孩藏了這麼久～你根本是偶像天王」、「好像」、「小一而已」、「兒子好可愛」、「找不到不像的地方」、「父子終於相認了」。（編輯：郭佩蓉）