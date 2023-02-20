曾寶儀迎50歲生日！素顏合照「2金馬影后」被讚：神凍齡
女藝人曾寶儀是演藝圈知名主持人，同時擁有歌手、演員和作家身分，去年擔任第57屆金鐘獎頒獎典禮主持人，除了找來網紅阿翰一起拍開場影片，完美帶出所有入圍的戲劇節目獎，深厚的主持功力也大受觀眾好評。明（21）日即將迎來50歲生日的她，昨（19）日在臉書曬出與李心潔、林嘉欣兩位金馬影后的素顏合影，開心表示：「謝謝兩位影后幫我過生日！」照片曝光後，立刻掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
曾寶儀昨日在臉書發文，除了感謝兩位影后替她過生日，也感性直呼：「我們在大家都還很『嫩』的時候認識，長大了，各自生命繞了一圈，能坐下來好好吃餐飯說說話，就是最好的禮物！」她接著說：「除了蛋糕還有嘉欣影后本人手作，還是創作者本人人肉快遞的陶器，真的是好棒的生日啊！謝謝妳們」。
照片中，三人都素顏上陣，但肌膚上一點瑕疵也沒有，白裡透紅、氣色非常不錯，歲月似乎都沒有在她們臉上留下半點痕跡，貼文及照片一出，萬人狂讚，網友紛紛留言：「親愛的寶儀生日快樂」、「生日快樂」、「生日快樂，平安幸福」、「祝福阿寶生日快樂！平安健康」、「寶儀姐～生日快樂」、「大家都凍齡欸」、「三個有內涵的美女」、「三位美女」。（編輯：郭佩蓉）