曾修復畢卡索作品　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光

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台師大表示，文保中心成立12年來，持續開拓結合藝術保存技術與科學檢測的各類修復科技，初期以紙質與東方繪畫修復為主，逐漸擴展至油畫、立體文物、織品及照片等，導入聯合國教科文組織的文物保存觀念，以及現代國際文物保存維護規章，打造國內一流的現代化科技修復室。
團隊不僅定期修復早期校內美術系師生留校作品，搶救了許多台灣藝術大師的學生時期早期作品，亦是國內各大博物館及收藏家委託文物修復的首選，如國立歷史博物館、台北市立美術館、國立台灣美術館等，前後修復了名畫家陳澄波、陳進、郭雪湖、林玉山、張大千、溥心畬等近千件名品，更協助台灣前輩雕塑家黃土水名作〈山本悌二郎石膏胸像〉自日本佐渡返台修復。
台師大文物保存中心自創立開始，就是一門結合了科學、歷史及藝術的專業學科。張元鳳說，「科技的一小步是文物修復的一大步」，因此2年前就力邀原本在化學系任教的教授林震煌，轉任到美術系，在文保中心整合理工資源，推動跨域學術合作。
跟著張元鳳走進修護室內部，修復師與研究生在確保文物安全無損的前提下，正仔細地去除令作品上斑駁黯淡的髒污、灰塵。同時，在林震煌的指導下，另一群人以拉曼光譜儀進行非破壞檢測，科學檢測對於講究安全、可逆、可辨識性修復原則的文保作業來說，是不可或缺的重要關鍵研究。
美術系文保科技組博士生廖永禎說，除了手上修復技術的磨練與傳承，先進行科學檢測，再開始著手修復，可以避免沒有對準病灶下藥的誤判狀況，「我們師大一直注重科學知識的養成，若遇到特殊狀況，則請教化學系團隊，慢慢的大家在這樣的交流下一同增長。」
台師大指出，從跨院整合計畫開始，台師大研究團隊便以紅外線與拉曼光譜逐步建立起顏料基礎數據，並成為以美國費城博物館為主體的Infrared & Raman Users Group國際資料庫貢獻成員中，是亞洲地區唯一的大學研究單位。
在培育人才方面，台師大長年與日本東京藝術大學、日本國寶修復聯盟等單位保持密切的專業交流，引進國際師資。2年前在美術系新增成立文物保存維護科技組，招收碩士班，也同步向文化部文資學院申請計畫，成立文物保存修復初階學分學程，招募台灣大學系統3校對文物修復有興趣的大學生。
再加上行之有年的博士班課程，正式成為「三制一中心」的特色領域，今年度2023年文資學程將與師大文保學程結合，目前招生中，到2月28日前受理網路報名，詳情可參考網址。