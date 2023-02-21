V6三宅健丟震撼彈！宣布這時間離開傑尼斯 原因曝光
43歲前V6成員三宅健台灣時間昨（20日）深夜在官方網站發聲明，證實將於5月離開待了30年的經紀公司傑尼斯，「我一直以成為傑尼斯成員及偶像感到自豪，隨著年齡的增長，我想用過去的經歷尋找一個新的自己，做出這個決定是為了邁入下一個階段，從零開始挑戰各種事物。」
娛樂中心／綜合報導
三宅健透露，自己將在5月2日正式離開傑尼斯，並為這突如其來的消息跟粉絲道歉，「身為傑尼斯家族的一員，對我來說是無可替代的財富，感謝從小養育我的傑尼斯及一直以來支持我的粉絲們，才有今天的我，我永遠不會忘記收到第一封粉絲來信的那一天。」
此外，三宅健向共事過的傑斯尼同事表達感謝，同時許諾：「我會給自己一些時間充電，以便前進下一個階段，我保證會有和粉絲們見面的那一天，所以如果大家能期待我們再次見面的日子，我會很高興。」
三宅健是繼副社長瀧澤秀明、男團King&Prince平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太選擇出走後，離開傑尼斯的藝人，其實日媒《週刊文春》早就爆料三宅健即將離開傑尼斯事務所，知情人士說，三宅健和瀧澤秀明交情很好，曾一起演舞台劇並組成限定男團發表音樂作品，因此三宅健在瀧澤秀明之後走人，並不意外。（編輯：楊穎軒）