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房市／年輕族群捨透天買大樓　台南這區交易量不降反升

▲安平區屬市政中心，重劃區已規劃30年有餘，發展已久、生活機能完善，近年推案量大增、物件充沛且價格較親民，使得安平區受到購屋族的青睞。（圖／NOWnews資料照片）
▲安平區屬市政中心，重劃區已規劃30年有餘，發展已久、生活機能完善，近年推案量大增、物件充沛且價格較親民，使得安平區受到購屋族的青睞。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

根據台南市地政局公布資料顯示，2022年全年台南市建物交易量以安南區、永康區以及安平區穩坐前三名。但隨台南房市進入盤整，2023年1月買賣移轉棟數月減高達26%，創下近47個月以來新低，三區中唯獨安平區逆勢上揚，以近3成成長幅度繳出亮眼成績。

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受惠南科與台積電效應，台南地區近年房價與交易量水漲船高，加上北外環快速道路各期工程陸續通車，紓解台南市東西向交通壅塞情況，帶動房市熱絡，安南區、安平區與永康區交易本就相當火燙，2022年三區交易量就高達40%，佔去全市超過三分之一。

但隨房市進入盤整，2023年1月買賣移轉棟數，安平區卻逆勢相較上月增加29%，超越安南、永康區，成為三區中唯一正成長的區域。在地房仲表示，安平區屬市政中心，重劃區已規劃30年有餘，發展已久、生活機能完善，近年推案量大增、物件充沛且價格較親民，使得安平區受到購屋族的青睞。

信義房屋台南民生店長張榮分析，安平區是市政中心，發展多年，因此優勢在於生活圈成形已久、機能完善，加上日後北外環快速道路各期全數通車之後，東西向交通獲得紓解，料將帶來更多人潮。安平近年推案量大、產品多元、價格帶較廣，包括從2房住家到透天，甚至造價較高的豪宅皆有，特別是2房這類小坪數房型因為價格較親民，吸引不少年輕人及外來客購入。

張榮提到，安平靠海，許多土地來自早年都市計畫將魚塭填平造出，又以觀光為主，重劃區設立已30多年，過往確實不是購屋熱門地區，加上台南人購屋傾向透天為主，新建案通常以大樓居多，因而物件波動一直不大。但在市府政策調整，包括放寬、開放容積獎勵等等措施，加上年輕、外來購屋族群增加，大樓產品接受度變高；建商看見需求大樓推案量增加、房型變化也開始多，各種條件影響下讓安平的關注度日益提升。這幾年台南房價漲幅高，安平區具生活機能、交通與臨海景觀，加上物件可選擇性多、價格親民對自住客確實是不錯的選擇。
 

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