大園工業區屢飄異味！環署海陸空監控　揪13業者違規

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張乃仁表示，根據稽查人員經驗，異味來源可能包含空氣汙染物，像是一些揮發性器氣體，肉眼並不可見，因此針對空汙稽查，運用布建在工業區附近的空品感測器IOT物聯網，發現夾在一、二期工業區之間的里長住家與社區確實有疑似汙染狀況，藉由大數據分析氣象條件、風向、風速及感測器空品數據24小時分析圖、週像儀、紅外線氣顯儀、3D光學雷達、制高點監視攝影機等儀器監控空汙情形。
另外，張乃仁提到，水質汙染也有可能造成酸性味道，水也比空氣更容易採樣，因此在水汙稽查上，環保署針對廢水自行排放廠家排放水路流域，布設遠端水質監測器、投放縮時膠囊，再配合里長提供發現異味汙染時段，由督察人員進廠進行空汙及廢水整合性查核。
根據環保署統計，此專案執行2年來，查核24次，共告發13家次空汙與水汙，張乃仁指出，主要多為業者缺乏汙染防制設備操作管理專業，沒有確實操作與維護汙染防制設備、設備操作條件與許可證不符合、申報紀錄與現況不符合等情形，嚴重則排放濃度超過排放標準，且與桃園市政府環保局合作查獲1家收電鍍廢物的廠商，利用夜間偷排含重金屬廢液，全案已由桃園地檢署偵辦中。
張乃仁分析，整體來看，空氣品質有變好的趨勢，也會持續進行監測，並再推行至觀音工業區，民眾陳情異味案件數也已從109年56件逐年下滑，110年37件、111年降至25件。
張乃仁會後受訪時說明，在實施專案海陸空監測前，以專案期間查核24次為例，可能僅能告發2至3家次，因為無法即時稽查，但實施專案後便能即時查核，今年期望能加入AI技術，協助人工判讀數據與監測背景，預計未來也能推廣到各工業區。
要特別注意的是，張乃仁強調，有些業者為了節省成本，都會操作在及格邊緣，也會擔心「有時候會不會不及格」，因此針對這些業者，環保署將加強監控與稽查。
「千萬不要以為有設備就好！」張乃仁呼籲，業者應重視廠內汙染防制設備妥善操作管理，也要進行定期維護，並提升環境維護的自我責任。