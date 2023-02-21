名家論壇》黃至堯／找出專屬自己的致勝方程式

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其實職場規劃不也如此? 每位成功的職場人士或者是企業，都有專屬的致勝方程式/商業模式。可能是因數A+B+C，那更厲害的，能做到A x B x C，把方程式的效用發揮到最大。
自我覺察，找出你的特長
在學校考高分的不叫特長，特長應該是你喜歡，而且做起來可以比別人輕鬆且達到不錯效果的事情。但往往很多人不知道自己的特長在哪裡，原因無它，是因為自己沒有用心留意去觀察自己擅長的事，反而眼睛都盯著別人厲害的事。
以足球來說，可能很多人會把很會得分，很會盤帶當作是特長。但教練提到很會得分是結果，一定也是A,B,C等因數相互作用而來的。紀錄片中，某位選手的特長叫做視野感，是很快的可以判斷哪邊有空檔，預判對手的行動方向。配合上他的腳程跟身體對抗的素質，讓他在得分方面有比別人更多的優勢。
多留點關注力在自己身上，也可以問問自己的同事/上司/身邊的朋友，或許會找到你的關鍵因數。
模仿別人的方程式不一定是你的最佳解
前幾天看了篇文章，叫「迪卡儂你學不會，也不配學」。文章指出，我們多半看到的是別人的成功結果，但卻沒有想過是否他們有你所沒有的致勝因子，例如文章中所提到的家族資源支持。
投資銀行這條路對於當時在海外念MBA的學生都相當嚮往；然而當你進入這產業後，扣除掉那些幹技術活的時光，往上晉升後最重要的KPI就是帶業務進來。所以很多人在這個關卡會遇到相當大的瓶頸 : 因為你沒有辦法直接碰觸到一個好幾百億投資/併購案的decision maker。這也是為甚麼許多投資銀行會找財團/企業家/高管的小孩進來，因為他們天生就帶有可能的業務(從父執輩那邊)。或者是LINE就可以找到某企業的財務長，因為他們可能在哈佛就是同學了。
因為每個人資源都不同，所以明白了自己手上有哪些牌，優勢劣勢都客觀認清之後，好好創自己撐得起來的局，而不是單單的模仿。如此才能真正地創造屬於自己的致勝方程式，而非一個缺了某塊因子(你怎樣都得不到的因子)的商業模式。
不斷碰撞才有新的可能
這裡的碰撞，應該解讀為嘗試。嘗試不同的工作環境/公司，嘗試跟不同的同事合作，嘗試在不同的地區/國家工作，只有碰撞多了，才會漸漸理解自己的強項應該如何配搭，缺的那個因數能不能靠後天補強(如果不行，就快點轉換商業模式，不要一直錯下去，時光寶貴)。
如果我今天沒有做過銷售/BD，我可能都會以為我的天賦讓我可以遊刃有餘的做這件事(但事實不然)；如果我沒有同時在外商, 本土, 以及陸資都有工作經驗，讓我反思了下適合我的工作環境，我可能會follow許多人的腳步盯著外商不放。我如果沒有跳出打工的體制，就不會知道我其實在管理上有一定的能力(因為我以前覺得我只會投資這項業務)。
這也是我很鼓勵團隊成員去嘗試自己想做的項目，這樣才會知道自己的極限以及適合的道路。
小結
很多成功的案例，就不是你我能效法的商模；只能在裡面吸取菁華，好好學習，不能照抄。與其把焦點放在別人身上，不如回頭專注在自己的相對優勢，把自己的潛力跟資源透過一連串的巧妙組合，將效益極大化。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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