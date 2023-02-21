名家論壇》蕭徐行／搞清楚！民怨來自缺蛋　不是共產黨

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民以食為天，吃飯皇帝大。食用雞蛋、雞肉早已是普羅大眾日常生活所需，除了不吃或不能吃蛋的民眾外，多數民眾每日都要吃到一至兩個蛋以上，雞蛋甚至成為許多中西食品料理的基本配備，買不到蛋不僅有關國民健康，也會大大打擊民生經濟。如今，不僅是各種通路架上空空買不到蛋，即使能取得者也是原市價三、四倍價者，令人望而卻步；然而面對這個已經纏繞全國社會兩三年的議題，農委會不是束手無策，而是選擇逃避，如果無能解決，為什麼不願意鞠躬下台，讓有能力者來解決問題呢。
缺蛋以及蛋價高昂問題的發生，要嘛就是國內產量短缺，不足自己；亦或通路壟斷問題所致，然而，這已是困擾市場兩三年的問題，雖然蛋雞業者強調近期受禽流感以及蛋雞老化影響，導致產量不足所致。現在每天找蛋近乎全民運動，每天通路蛋架上空空如也，這與架上懸掛的每人每次限購兩盒雞蛋的公告對比，頗為諷刺。為維持雞蛋供應平穩，農委會自去年 3 月起從日本、美國、澳洲大量進口雞蛋。據最新統計，2022年 1 月至 11 月的雞蛋進口量已達2527公噸，破歷年紀錄創下新高。即使如此，雞蛋需求仍然不足，如今連連鎖業者麥當勞也公告含雞蛋的餐點，暫停推出，看來在國內產量無解之際，政府只有大量的開放進口，以解民眾需求，否則受影響的不僅是供需失衡而造成的高蛋價，民眾如果長期吃不到雞蛋，也會對政府抱怨連連。
以工農立國的中國共產黨政權，一直把「三農問題」(農業、農村和農民問題)列為執政的優先事項，今年黨中央發布的「一號文件」就強調：必須堅持不懈把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重，舉全黨全社會之力全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化：但是在台灣，全力挺民進黨的農民卻在農業上得不到執政黨的重視，支持民進黨取得執政權的民眾吃的權益也沒受到保障。除了雞蛋短缺問題長期不解外，農業面臨的危機還真不少，首先，旱災問題又再次浮上檯面，台灣已經1,272天無颱風登陸，且南部地區距離前一場大雨（大於200毫米）也已558天，紀錄仍在持續中。久旱不雨，這都會阻擋正常農事的進行，農政單位的計畫呢？
水果的滯銷問題嚴重，已經吃膩的鳳梨釋迦還沒消耗完畢，市面鳳梨銷售又開始增加，原來還有大陸市場能夠吸納台灣的水果生產，在兩岸關係不佳時，如今卻只能屢屢要求台灣民眾發揮愛國心，以解產量過剩之危；但是這樣的方法能應付多久。政府的政策又何在？
面對民怨的沸騰，民進黨顯然是充耳不聞，不想面對；反而全黨動員針對上海市政府燈會訪問團視若仇敵，二十四小時監控，彷彿這些大陸人士是來燈會下毒的，加上針對疑似間諜氣球飄美的爭議事件以及國民黨副主席夏立言訪陸與3月可望接任中國全國政協主席的中共中央對台工作小組副組長王滬寧國台辦主任宋濤會面，予以強力抨擊，就在延續過往反中的情緒。接續者傳聞美國眾議院新成立的中國委員會將來台召開公聽會外，民進黨除了全力促請美國眾議院議長麥卡錫訪台以及盛傳蔡總統在暑假可能會訪問美國國會並進行演講之際，再度激怒中國政府並採取更強烈的文攻武嚇以塑造國民黨「親中反美」的國際形象，藉由反中在吸引年情選民與中間選民票投民進黨。
雖然民進黨篤定會打「反中保台」的這張王牌，然而，民眾在乎的是買不到蛋，買不起蛋，還是中美間諜氣球，麥卡錫眾議長訪台以及蔡英文出訪美國呢？不能讓民眾安居樂業的政府，要在十個月內要靠抗中牌再次逆轉勝，維繫政權，重新贏得民心，可要費費思量，相對的國民黨也要仔細盤算，莫讓反中再次封殺國民黨。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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