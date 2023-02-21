《Atomic Heart原子之心》今上市！化身特工大戰AI機器人
由知名遊戲開發商Mundfish創作的動作角色扮演遊戲《Atomic Heart 原子之心》，今（21）日在PS5、PS4和PC Steam全球同步上市，《Atomic Heart 原子之心》日前參展2023台北國際電玩展（TGS）時，精美的遊戲畫面和世界觀就廣受討論，今天迎來遊戲上市日，《Atomic Heart 原子之心》更一舉衝上Google熱門搜尋，《Atomic Heart 原子之心》團隊未來將計畫推出4款 DLC 內容，請玩家們期待。
記者張志浩/綜合報導
《Atomic Heart 原子之心》是一款第一人稱動作角色扮演遊戲，背景設定二戰後的平行世界，玩家將進入一個充滿奇蹟和完美的世界，在這個世界中，人類和他們的AI創造物表面上和諧相處，但實質上卻危機重重，隨著劇情推進，玩家將揭開這座烏托邦的真相，探索一個扭曲的科幻世界，摧毀殘暴的機器人、巨型機器甚至變種人。針對獨特敵人制定最佳戰術，升級裝備，利用環境條件完成任務。
《Atomic Heart 原子之心》故事設定在蘇聯設施第3826號發生的全球系統故障，導致機器人群起反抗人類。玩家將扮演名為 P-3 的少校特工，終結這場大規模的意外並避免機密洩漏。研究敵人的行為並觀察他們之間的關係。使用獨特科技的聚合物手套運用各種武器庫和施展特殊能力。把一切都變成武器，無論是環境、物體、你自己的身體，甚至敵人本身，每場戰鬥都將與上一次不同。
而日前，《Atomic Heart 原子之心》也參與2023台北國際電玩展，展期同步開放玩家試玩，不少民眾表示，「打擊感超讚，已經預購了」、「機器人的設計和設定蠻新奇的」、「雖然整個感覺很像生化奇兵，但還是值得玩一下」。
官方表示，4Divinity將負責在亞洲市場推出《Atomic Heart 原子之心》PlayStation5 與 PlayStation4 實體版，同時透過同集團的Epicsoft Asia與其它夥伴代理經銷；4Divinity 在日本市場則與日本 Beep Japan 合作共同在日本市場發行這款作品。