普發6000元條例三讀 加碼學貸補助、振興藝文禮金
立法院會今（21）日三讀通過攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，除每人普發6000元現金、挹注勞健保與台電公司、減輕居住負擔及提高居住品質、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、擴大公共運輸補貼等項目外，另新增「減輕就學貸款人負擔」與「擴大藝文消費及振興藝文產業」項目，可望補助全台54.6萬名就學貸款人利息1年還款本金與利息，同時協助在學期間已申請就學貸款的弱勢學生，補助一學期貸款本金。另振興藝文產業部分，發放1200點成年禮金給18至21歲青年，用於看展、買書或看國片等，估計約有90萬人受惠。
記者陳威叡／台北報導
攸關普發現金的疫後特別條例，今日於立法院會三讀通過，條文明定，為因應疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成果，制定本條例，本條例主管機關則為國家發展委員會。
三讀條文明定，涵蓋內容包括，挹注勞健保與台電公司、減輕居住負擔及提高居住品質、擴大公共運輸補貼並減輕通勤族交通負擔、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、推動產業及中小企業升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施照顧農漁民權益、減輕就學貸款人負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業，以及最後全民所關注普發現金。
另三讀條文規定，主管機關應專案列管及考核第3條各款所定項目執行，條例及特別預算實施行期間，從公布日施行至2025年12月31日。
而三讀條文也增加「減輕就學貸款人負擔」、「擴大藝文消費及振興藝文產業」2項目，首先計劃補助全台54.6萬名就學貸款人利息1年還款本金與利息，另協助在學期間已申請就學貸款的弱勢學生，補助一學期貸款本金。
此外擴大藝文消費及振興藝文產業部分，發放1200點成年禮金給18至21歲青年，用於看展覽與演出、買書、看國片與購買文創或工藝品等，估計約有90萬人受惠。