金門、嘉義市落實幼教師生比1：12　全教總籲全國一致

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潘文忠上月提出，將幼兒園3至5歲班師生比，逐年調降至1比12，預計112學年實施，但相關配套未出爐。而嘉義市政府成為除金門之外，台灣本島第一個宣布完整調降的縣市。
全教總理事長侯俊良指出，目前金門縣、嘉義市已完整落實降低師生比政策，台北市則在去年開始部分試辦，呼籲各縣市的首長，如此重要的教育共識政策，應該盡速落實，回應選民期待。
立委張廖萬堅建議教育部的配套措施要注意教學現場問題，包括私幼是否一致調降，私幼成本增加，如何不造成家長負擔，也許可以提高補助因應；師生比調降、教師增加，是否有足夠師資因應，很多團體反映幼教老師聘任流動問題。
全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛指出，收到許多基層反映，地方政府仍以1比15來計算、招生，瀕臨招生之際，若教育部還沒有具體辦法、函釋，之後突然調降，恐對教育現場造成衝擊，盼儘速提出緩降措施。
另外，依照目前教育部對外說明的草擬方案，可能朝向增加教保人員的方式做為配套。他說，但這僅能是權宜之計，現行一個班30人配2名教師，有些教室空間就很壅擠，要再增加教師，空間感更壓迫，建議現行已滿額的班級數在畢業之後，就應該要依照降低後的員額（每班24人）進行招生，這樣才能達成1:12的最終目標。
侯俊良也說，幼兒人數沒降，室內教學空間會有困境，長遠還是要調降班級人數、新設班級、重新規劃空間等，只有無增班空間的園所，才逼不得已用增加教師的方式進行。
台北市立大學幼教系副教授陳正乾接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，調降師生比，首先出現就是合格幼教師資不足的問題，尤其是私幼更缺師資，但目前看起來教育部傾向公幼先實施，私幼暫緩；另外，《幼照法》去年修訂，沒有明定降比例，只是在附帶決議裡要求教育部做出配套措施，執行力道就有差；降低師生比，能解決部分公幼招生不足問題，但會有城鄉差距，偏鄉地區剛好合格，台北市高比例公幼可能有超收問題。