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中國發布《全球安全倡議概念文件》　盼談判解決俄烏危機

▲中國外交部今（21）舉辦藍廳論壇發布《全球安全倡議概念文件》，表示習近平為解決全球安全難題提供了更系統的思路、更可行的舉措。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部今（21）舉辦藍廳論壇發布《全球安全倡議概念文件》，表示習近平為解決全球安全難題提供了更系統的思路、更可行的舉措。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

全球近年面臨中美關係緊張、俄烏戰爭屆滿一週年等地緣政治危機，中國外交部今（21）舉辦藍廳論壇發布《全球安全倡議概念文件》，表示習近平為解決全球安全難題提供了更系統的思路、更可行的舉措。文件當中也提到，支持通過「對話談判政治」解決烏克蘭危機等熱點問題。

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中國最高外交官王毅18日出席慕尼黑安全會議，會中他提及中國國家習近平為解決人類面臨的和平與發展兩大難題提供中國方案、貢獻中國智慧，預計提出《全球安全倡議概念文件》，且稱有100多個國家和聯合國在內多個國際組織支持、近70個國家加入「全球發展倡議之友小組」。

中國官媒《新華社》今報導刊登《全球安全倡議概念文件》全文，倡議文件全長超過5500字，儘管中國近期不斷釋出擔任俄烏「和平使者」角色的企圖，但全文僅簡短提及「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題」，並在核心理念與合作行動方面列舉「六個堅持」、「二十大合作方向」、「四大合作機制」等。

倡議文件內容指出，中國國家主席習近平提出全球安全倡議，旨在消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，推動國際社會攜手為動盪變化的時代注入更多穩定性和確定性，實現世界持久和平與發展。

在核心理念方面，倡議文件列舉「六個堅持」，包括堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。

倡議文件中強調，「戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道，對話協商才是化解分歧的有效途徑」，並稱一國安全不應以損害他國安全為代價，任何國家的正當合理安全關切都應得到重視和妥善解決，不應被長期忽視和系統性侵犯；濫用單邊制裁和「長臂管轄」不但解決不了問題，反而會製造更多困難和複雜因素。

對於合作方向，文件內提出包含堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識、推動政治解決國際和地區熱點問題；支持世界衛生組織在全球公共衛生治理中發揮領導作用等。

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