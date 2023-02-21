中國發布《全球安全倡議概念文件》　盼談判解決俄烏危機

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中國官媒《新華社》今報導刊登《全球安全倡議概念文件》全文，倡議文件全長超過5500字，儘管中國近期不斷釋出擔任俄烏「和平使者」角色的企圖，但全文僅簡短提及「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題」，並在核心理念與合作行動方面列舉「六個堅持」、「二十大合作方向」、「四大合作機制」等。
倡議文件內容指出，中國國家主席習近平提出全球安全倡議，旨在消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，推動國際社會攜手為動盪變化的時代注入更多穩定性和確定性，實現世界持久和平與發展。
在核心理念方面，倡議文件列舉「六個堅持」，包括堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；堅持尊重各國主權、領土完整；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則；堅持重視各國合理安全關切；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。
倡議文件中強調，「戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道，對話協商才是化解分歧的有效途徑」，並稱一國安全不應以損害他國安全為代價，任何國家的正當合理安全關切都應得到重視和妥善解決，不應被長期忽視和系統性侵犯；濫用單邊制裁和「長臂管轄」不但解決不了問題，反而會製造更多困難和複雜因素。
對於合作方向，文件內提出包含堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識、推動政治解決國際和地區熱點問題；支持世界衛生組織在全球公共衛生治理中發揮領導作用等。