WBC／手機殼也挺國球　陳冠宇、宋家豪都愛用

第五屆WBC世界棒球經典賽(World Baseball Classic，WBC) 台灣區預賽即將於3月8日起在臺中市洲際棒球場隆重登場，中華隊官方指定手機殼品牌「普格爾PUREGEAR」將成為中華健兒強而有力的支持，陪中華隊一起抗壓！
記者吳政紘/綜合報導
普格爾PUREGEAR支持運動產業不遺餘力，與中職「樂天桃猿」、職籃「高雄全家海神」、「新竹街口攻城獅」等球隊長期合作，推出聯名商品服務球迷。中華隊陳冠宇、王柏融、宋家豪等好手在旅日時期就是該牌的愛好者，此次普格爾推出WBC世界棒球經典賽一系列聯名合作防摔手機殼，外觀設計仿球衣、中華隊隊徽、經典賽LOGO設計符合時尚潮流，讓球員球迷都愛用，用高品質力挺國球。
普格爾坦克軍規防摔手機殻兼容無線充電，通過「美國軍規MIL-STD-810G強硬認證」，在高度3.2公尺、26次各角度摔落可完美保護手機。獨家專利的AIRTEK技術，使手機與保護殼中間騰出空隙增加空氣流通，讓手機降溫更快，在手機跌落時，能有效吸附摔落時的衝擊力，就算手機不小心落下依然毫髮無傷盡情使用。近期也陸續推出「鎮瀾宮大甲媽祖」、「三麗鷗x小學課本的逆襲」、「黑啤與啤下組織」等系列聯名防摔手機殼，宋家豪表示，普格爾防摔強，又可以接受客訂，真的很實用，謝謝品牌支持中華隊。
以高品質嬴得用戶信賴，普格爾在今年更獨家取得「WBC 第五屆世界棒球經典賽」手機周邊商品授權合作，獨家推出八款WBC聯名手機殼(售價1080元)、30W快速PD雙孔旅充頭(售價780元)以及超薄手機支架(售價299元)，數量有限，售完為止。普格爾號召大家一起裝上普格爾「WBC經典賽聯名款」手機殼，為中華隊集氣挺進冠軍賽！