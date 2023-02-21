名家論壇》黎榮章／國民黨2024總統人選　朱立倫有希望？

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至於侯友宜去年底歷經選戰洗禮，創下大勝最手40萬票的佳績，然而選舉過後，侯友宜「好好做事」的行事風格，讓他的討論度難有亮眼表現。而朱立倫有意在立委補選後訪問日、美，被認為對總統選舉還未斷念，然而，近來有關朱立倫的討論都集中在「如何辦好公平初選、讓郭侯不至於分裂」，媒體風向漸漸將他排除在總統人選的討論之外，連帶朱的網路聲量也是3人最低。
只不過這樣數據並不足以說明朱立倫已失去角逐總統候選人的競爭力。進一步比較藍營三天王最近一個月的網路正負聲量與好感度，其中侯友宜好感度最高，P/N值為0.56，朱立倫次之（0.55）、郭台銘第三（0.41）。郭台銘聲量是三人之最，自然易招致其黨內外的戒備，部分藍營支持者對他2019年退黨痛批「分贓腐朽」難釋懷，郭以「年輕氣盛」來為當時的行為開脫，卻不被藍營支持者埋單。而郭台銘去年與執政黨的激烈口角，招來綠營支持者反感，近來他選總統聲勢增加，名嘴盛傳綠營早就組好「郭台銘小組」準備許多資料要對付他。郭台銘面臨黨內外夾擊，導致他成為目前好感度最低、仇恨值最高的人選，說他是藍營最強人選，不可盡信。
至於剛連任成功的侯友宜，其好感度在選後仍屹立不搖，未受選舉攻防影響，這與他在選戰過程採守勢、選後保持低調有關。而朱立倫率國民黨在2022地方選舉繳出漂亮成績單，選後好感度暫居第二，至今仍與侯的好感度相距不遠。
另方面，政治人物的官方臉書貼文互動成效，代表自己能引發多少同溫層支持者的熱情，以目前的數據來說，郭台銘的貼文成效雖高，但他總貼文量是3人當中最低，過去兩個月來僅9篇貼文，顯然還沒進入選戰模式，未固定貼文與支持者互動。侯友宜的臉書表現較佳，貼文穩定輸出，創造的互動數也不俗；不過，若仔細觀察侯友宜的臉書貼文，仍以市政宣傳、節慶問候為主，還未展現國政格局。而朱立倫的經營成效雖然最差，每篇貼文只能吸引3千多次互動，但他在農曆年後常有國際、兩岸議題的貼文，搭配他私下規劃的出訪行程，顯然仍有挑戰大位的企圖心。
國民黨的總統初選逐漸升溫，幾乎成為立院開議前的政壇主旋律，人選方面，除了來勢洶洶的郭台銘，以及鴨子划水的侯友宜，具有黨主席優勢的朱立倫也未完全出局，綜上數據所述，藍營三天王都尚未具備角逐總統大位的能量，目前討論誰是藍營「最強」，恐怕還沒有定論。若是朱立倫有能耐在國民黨初選中「球員兼裁判」，順利把一碗水端平，又能在日後展現創造聲量的能力、成功激起藍營支持者的熱情，並帶動選總統的聲勢，那麼他似乎仍有機會能夠證明自己有問鼎大位的實力。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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