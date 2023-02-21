巷仔內／裁員鬧出風波　記憶體大廠美光為何深耕台灣？

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面對相關爭議，台灣美光20日再度回應指出，由於疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業，必須採取減少供應及控制成本的措施，人員精簡是艱難但不可避免的決定，流程均符合台灣法律規範，在勞資雙方同意下，提供優於現行法規的離職方案，承諾為同仁在其轉職期間提供協助。此外，美光也強調，公司在台灣擁有悠久的製造、創新以及研發歷史，台灣同時也是最主要的DRAM（動態隨機存取記憶體）製造與研發基地之一，所以長期深耕台灣承諾依然不變。
其實，早在1997年5月，DRAM大廠美光就在台灣成立服務據點，2008年以後，美光透過購買華亞科部分股權，及與台塑集團旗下南亞科合資經營，正式在台投入生產。
回顧美光與南亞科、華亞科的這段歷史，最早是2003年南亞科與德系DRAM廠奇夢達（前身英飛凌）合資成立華亞科，雙方各持35%股權，但2008年初，南亞科和奇夢達宣布拆夥，南亞科便轉與美光簽下技術授權合約，各出資一半成立亞美科技。
當時美光看好成立合資公司將為DRAM製造營運帶來更大經濟規模及更有效率的經營模式，只是外界認為美光拿下南亞科，但實際上真正要的是華亞科，這是因為華亞科當時在全球12吋DRAM市占達12%，因此成為兵家必爭之地。
此後，美光深耕台灣，除了與華亞科有長達8年的合作關係外，2013年併購日商爾必達與台灣瑞晶電子（力晶與爾必達合資），成立台灣分公司。2016年取得華亞科全部股份，華亞科成為美光科技100%子公司，美光當時也宣布在台擴大投資案，包括3D DRAM封測廠和華亞科擴建案，估計總投資金額上看千億元。
緊接著2017年美光標得達鴻先進科技資產，作為在台灣後段製程的生產基地。2018年於台中科學園區建立3D DRAM封測廠，建立DRAM「卓越製造中心」的計畫。2021年台中后里A3廠啟用，看好5G、AI等應用發展才剛起步，看好需求還會延續。
之前美光高層曾說，台灣的地理位置能夠快速回應亞太市場需求，並擁有完整的半導體供應鏈製造優勢，再加上能夠與美光在日本DRAM前段製程的研發配合，都讓美光十分重視在台灣的投資布局。
如今市況反轉，面對需求的疲弱，美光為維持公司穩健體質及財務表現，只能進行人員精簡，雖然台灣美光董事長盧東暉日前出席默克高雄動土典禮後表示，人力精簡10%是全球範圍，台灣實際裁員人數不會有10%，主要還是因為業內搶人才的關係，自然離職率才會看起來比較高，但裁員話題一時間仍占據新聞版面。
尤其現在更傳出台中后里A3廠第二期將「階段性暫停」，目前美光還未對此做出回應，但同樣引起市場關注，畢竟盧東暉之前曾說「台中A3廠為下一代製程節點量產做準備，將成為新技術的研發走廊」猶言在耳。
另外，關於裁員會不會影響到台灣其他科技廠？台經院研究員邱達生認為，美商與台商對「裁員」觀點與做法不同，他不認為台灣美光裁員會「蔓延」到台灣其他科技產業，只不過美光作為全球前三大DRAM廠的動態，一舉一動都被放大檢驗，後續是否影響台灣科技產業值得持續留意。