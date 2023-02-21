郭台銘諷民進黨缺蛋無作為　鄭運鵬：他可能不太了解

被外界認為有意挑戰2024總統的鴻海集團創辦人郭台銘，今（21）日於臉書貼出近800字文章，批評民進黨政府面對全台缺蛋荒無有效的調控作為，無人倖免的蛋蛋危機，在短時間內看不到盡頭，質疑執政黨還要繼續缺席嗎？對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，養雞畜牧業不是iPhone生產線，考量到天氣、禽流感等不可控的條件，「尊重他的說法，但他可能不太了解某些事情。」
記者陳威叡／台北報導
郭台銘今日上午在臉書上貼出近800字文章，批評民進黨政府全台缺蛋荒沒有有效的調控作為，連價追平歷史高點，批評這波無人倖免的蛋蛋危機，在短時間內看不到盡頭，雖然民進黨做了許多大內宣，希望能夠取得社會的諒解，但他也提醒民進黨，「人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府！」
對此鄭運鵬說，這次缺蛋原因中有些不可抗力因素，包括禽流感、天氣寒冷與季節性調配等因素，強調養雞畜牧業不是iPhone生產線，仍須考量天氣、禽流感等不可控的條件，所以農委會現在推動雞農改用現代化設備。
鄭運鵬表示，郭台銘有他的企業家精神，而政府會盡量做到調配，甚至專案進口，但是有時候價格起伏還是有市場機制存在，也不能讓雞農無利可賺，政府要照顧雞農也要顧及消費者，尊重郭台銘的說法，「但他可能不太了解某些事情。」