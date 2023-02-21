從小有偏財運！高帥男與家人遊台東 花500中3.3億大樂透
今（2023）年1月29日在台東市億來發彩券行開出的1注獨得3.31億大樂透頭獎，幸運中獎人已出面領獎，根據台灣彩券公司總經理謝志宏今（21）日透露，是一名20多歲的年輕帥哥，因從小就有偏財運，過年期間與家人到台東玩，家人一起出資由他出面投注，一口氣預買了10期10注大樂透，結果第二期就中了3.31億大樂透頭獎，這也是繼2020年9月之後，台東再開出億元以上頭獎。
記者顏真真／台北報導
負責接待這名中獎人的謝志宏說，這名中獎人是一名20多歲的帥哥，身高近180公分，還是上班族，未婚也沒有女朋友，一來領獎就說從小很有偏財運，之前也曾中過今彩539二獎2萬元，抽獎也常中獎。
謝志宏表示，這名中獎人是在過年期間與家人包括爸媽及妹妹一起到台東遊玩，因為難得來一次台東，家人決定資集買彩券，就推派從小最有偏財運的他去投注，而且一次預購了10期10注大樂透共500元，結果第二期就中了頭獎3.31億元。
謝志宏還說，這是繼2020年9月17日台東開出6.1億威力彩之後，台東再次開出億元頭獎，若就大樂透來說，這則是繼2018年2月2及2020年1月25日之後，在台東再開出億元頭獎。
謝志宏更透露，由於過年期間他也會跟各地彩券團體電話拜年，其中也有跟台東縣社福聯盟理事長賴萬成電話拜年，結果台東就開出頭獎，這名理事長還特別打來表達感謝，因為這通電話把好運轉到台東來，讓旗下社員的彩券行開出頭獎。