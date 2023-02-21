女星拍韓劇被逼在辦公室「露胸露屁」！最終畫面竟是全裸
韓劇《觸G核心》以女性視角探討戀愛中的親密關係為何，故事中包含高尺度的裸露床戲，女演員們除了私密部位其餘全露，18禁內容掀起熱議，其中在第五集跟同事發生關係的女星然智，日前曾表示拍攝前僅收到「穿內衣拍」的要求，但現場工作人員臨時改口，表示「胸部跟屁股都要露，無法接受的話就換角」，《觸G核心》因此受到網友斥責，然智對此回應，希望大家不要怪罪劇組「一切都是我的選擇」。
記者陳雅蘭/綜合報導
然智在《觸G核心》第五集中，跟同事因加班發生口角，最後在辦公室各個角落上演激情戲碼，然智劇中尺度無上限，除了私密處以角度方式巧妙避開，其餘部位全露；但播畢後，然智日前發文透露拍攝該橋段前，只收到穿內衣拍就可以的要求，但工作人員臨時改口，若不肯露胸部跟屁股，決定更換角色，然智表示：「我在要或不要（脫）無法選擇，不是因為在很多人面前脫光感到羞愧，也不是害怕被很多人注視，只是我如果拍了這個床戲，以後只能接演類似的角色該怎麼辦？」但她最後為了演出機會，仍點頭答應脫衣。
然智的發文被分享到論壇引起討論，《觸G核心》因此被斥責不尊重女演員，然智20日發文澄清「都是誤會」，她說：「我選擇參與拍攝裸露的作品，對於這個選擇我一點都不後悔，所以任何人請不要因為我的文章而受到傷害，擔心會對我努力參與作品造成困擾，所以刪除文章，也希望大家多多支持我，謝謝。」然智也解釋，當時拍攝現場的人都很紳士，自己也未感受到不適。
儘管然智出面澄清，網友依舊不買單，《觸G核心》製作方依然保持沉默，他們認為藝人都親自發文，製作組便沒有立場多做解釋。