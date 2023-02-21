曹雅雯自爆「險難產」！身心煎熬 3個月暴瘦10公斤
曹雅雯攜睽違2年推出新作《禁》，不畏碰觸禁忌的她，透過離奇命案的秘辛背後找尋出人世間愛恨嗔癡的糾葛。其中歌曲〈13號水門〉、〈食菜的刀〉則分別以台灣過去淡水13號水門情侶殉情及家庭悲劇「閹人頭」命案為靈感而發想，透過曹雅雯的輕柔卻又充滿感情的歌聲，讓這些早已沉冤得雪的命案背後難以言喻的糾結及苦澀娓娓道來。
記者吳雨婕/綜合報導
為了新專輯，曹雅雯前後花了一年探索「禁忌」事物，除了在創作上慎重引經據典外，更花了許多時間推敲字句填詞譜曲，回憶當時過程，曹雅雯以「差點難產」形容專輯製作的痛苦及煎熬，她苦笑說：「因為當時家事、公事交雜在一塊，加上創作卡關，讓我當時一度覺得『江郎才盡』寫不出歌、生不出來專輯！後來真的是在最交母帶deadline的最後一分鐘擠出來，只能說整個過程太難忘了！」她坦言因為上一專輯得獎背負著許多期許，讓她壓力倍增，也因此在身心俱疲的狀況下3個月內暴瘦10公斤，她表示：「在趕專輯那段時間常常沒有胃口吃不下飯，有時候真的勉強吞一點點東西補充體力，也因此整個人瘦了一大圈。」
說起當初會以挑戰當年「禁歌」及大家害怕不敢碰觸的命案為題材寫歌，曹雅雯坦言與她本身「反骨」及好奇的個性有關，她透露著手製作專輯開始找資料時發現過去台灣經典老歌被禁的原因荒誕莫名，讓她一頭栽入這些禁歌的世界，她舉例：「像是〈望春風〉明明是一首文學用典甚深的流行歌曲，當年戒嚴時期卻被認為意境太淫穢，妨害善良風俗，會教壞小孩，讓我覺得理由太『奇葩」的同時，也希望藉由新創作為這些經典老歌『申冤』一下。」