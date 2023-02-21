擦身《原子少年》星際導師機會！B.I宣布：3月12日來台灣

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對於即將訪台，B.I表示：「非常謝謝台灣粉絲支持，你們的打氣我都收到了！很開心你們喜歡我的新專輯，我會準備一連串作品，在當天完整呈獻給各位最精彩的表演！其實我也好期待這次造訪，想到之前在台灣表演時的點滴，受到你們的關注與照顧，都讓我十分窩心！」
B.I是2011年加入「YG娛樂」，在旗下當了4年多的練習生，前後曾參加自家選秀節目《WIN: Who is next?》、《MIX & MATCH》拚出道，他在節目中展現卓越的創作、領導、舞蹈及演唱實力，當時獲網友封「第二個GD」，人氣不容小覷，最後在2015年9月以團體iKON出道，他團中擔任隊長，負責作曲、作詞、主要Rapper及領舞，各方位俱全；可惜卻在2019年爆出染毒疑雲，他自行請退iKON、與YG解除合約，隔年成為「IOK Company」新任理事，法院同年證明B.I未吸毒還他清白。B.I日前在歐美地區發展，近年漸漸於南韓演藝圈亮相，IG坐擁427萬粉絲，人氣不減。
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