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境外空污移入！台電降載燃煤改用風電　強調確保供電穩定

▲台灣近期出現嚴重的境外移入空氣污染事件，台灣電力公司今（21）日表示，已依照短期空品動態及供電情況調整機組發電，提前進行降載減排，並以風力發電進一步替代燃煤發電。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣近期出現嚴重的境外移入空氣污染事件，台灣電力公司今（21）日表示，已依照短期空品動態及供電情況調整機組發電，提前進行降載減排，並以風力發電進一步替代燃煤發電。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

台灣近期出現嚴重的境外移入空氣污染事件，台灣電力公司今（21）日表示，已依照短期空品動態及供電情況調整機組發電，提前進行降載減排，並以風力發電進一步替代燃煤發電，台電發言人吳進忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台電是在確保供電穩定的基準下，做最大幅度的降載，還好有風力發電的幫忙，補齊燃煤機組降載的電力所需，但空污來源眾多，成因複雜，需要採取「多元治理」的觀點，否則光靠降載燃煤機組來改善整體空污，效果仍然非常有限。

中央氣象局表示，東北季風昨（20）日增強，境外污染物南下影響台灣，台灣及離島地區汙染物濃度逐漸上升，氣象局長鄭明典也在臉書呼籲，這是「嚴重的境外移入空氣汙染事件」，提醒民眾晚上門窗關好，不要出去淋雨。

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對於改善空氣品質，台電今日宣布自2月17日至20日起，已安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等進行降載減排，總計降載36次、減發約4.7億度，目前仍持續執行中的還有台中電廠3部機組停機、7部機組降載發電，以及興達電廠2部燃煤機組停機，另2部發電出力僅約一半，還有協和電廠2部燃油機組發電出力僅約四分之一。

吳進忠表示，東北季風把境外汙染吹進台灣，但也因為風大，風力發電機組效能提升，尤其在離岸風場建置增加後，更能看出發電效果，近日風力發電常維持100萬瓩左右，昨日更達120萬瓩，補齊燃煤機組降載的電力所需，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。

他強調，台電是在確保供電穩定的基準下，做最大幅度的降載，還好有風力發電的幫忙，降載幅度可以降的比較多，量也可以比較大。

事實上，整體空汙來源分成三部分，境外空汙染源、固定污染源（如工廠發電等），以及移動污染源（如汽機車等），夏天由於沒有境外汙染源，因此空氣相較冬天來得好，這一兩日東北季風強勢吹拂，境外汙染源影響範圍較廣，勢必要藉由降載燃煤，來盡可能改善整體空氣品質。

然而，吳進忠強調，台電燃煤電廠無論怎麼降載減排，改善的範圍最高也只有三分之一，台電願意竭盡所能改善，但空污來源眾多，成因複雜，需要採取「多元治理」的觀點，才能真正有助於空品，絕非僅從減少電廠空污排放就能解決問題，必須透過各個層面的努力，像是工廠可考慮以天然氣代替油、煤發電，或使用低碳排的燃燒設備等，否則要改善整體空污，效果仍然非常有限。

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