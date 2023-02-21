佐賀包機4月啟航！姓名有「這2字」免費遊九州

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雖然解封已經超過一季，不過由於航空機位供不應求，價格仍高，在農曆年節檔期後雖然價格回穩，但赴日旅遊仍舊高於疫前。張瑞琳指出，其實各個航空公司的航班都受到限制，而日本方面由於當地內需提高，供給不足下，造成住宿價格居高不下，是消費者較會再三考慮的主因。
「但像是我們這次是跟虎航合作包機，價格會比一般自由行跟團客低於一到兩成，因此直接回饋給消費者，在機位、日期上都更有保障，我們也更能和日本地面上的供應商談較大量的採購，替消費者壓低價格」。
張瑞琳表示，疫後包機的旅遊相關商品現在成為消費者的熱們選則，以飛越南峴港為例的商品，四月份天天都有航班，成長驚人，「這樣的商品對消費者來說在旅遊行程上有更多預算，出國旅遊更有質感」，建議消費者在疫後旅遊考慮主要大城市周邊的其他城市作為目的地，再到當地前往其他城市，機位價格會實惠許多。
易飛網董事長周昀生表示，為迎接疫後旅遊新熱潮，易飛網早在國境開放前即針對東南亞及東北亞熱門城市進行包機行程的規劃，盼在疫後機票價格上漲的趨勢中，推出較親民的旅遊價格水準，而日本九州佐賀即為部署的重點城市之一，除因日本電影《佐賀的超級阿嬤》動人情節深植人心外，也盼提供國人一線城市以外的赴日旅遊選擇。
易飛網指出，易飛網佐賀包機將自4月起的每週日及週四出發，航班時間早去午回，首發航班則定為4月2日，預計將持續至10月，且不論報名佐賀團體旅遊或自由行商品，易飛網「全球無壓出遊０負擔」專案皆適用，可使用信用卡12期分期零利率，輕鬆下訂、說走就走。