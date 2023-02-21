流感增8重症！累計9死「2共通點曝」：均未打疫苗

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郭宏偉表示，上週新增8例流感併發重症病例，6例為A型H3N2，1例為A型H1N1，1例為A型未分型，男性及女性各4例，年齡介於未滿10歲至90歲，其中5例具高血壓及心肺血管疾病等慢性病史，且有7例未接種本季流感疫苗，發病日介於2月10日至2月16日。
郭宏偉指出，上週增4例死亡，年齡為30多歲至80多歲，均為A型H3N2，有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗，因病或呼吸道症狀就醫住院後檢出流感，之後因腎衰竭及呼吸衰竭等原因病逝。
值得關注的是，疾管署防疫醫師林詠青提到，4例死亡中，有一名為30多歲住在南部的男性，該個案本身有糖尿病，未打本季流感疫苗，1月下旬出現發燒、咳嗽等症狀，經過3日後症狀未改善，出現發高燒、呼吸急促，就醫時發現糖尿病併發症，X光檢查顯示雙側嚴重肺炎，收治於加護病房使用葉克膜治療。
林詠青透露，該個案住院期間併發細菌感染，包含血液與痰液均檢出抗藥性細菌，併發敗血症與肺炎逝世，從發病到死亡經過3星期，呼籲有慢性疾病、控制狀況不佳者，都符合公費疫苗資格，建議應施打疫苗，若感染後呼吸急促、缺氧、發紺應盡速就醫。
疾管署發言人羅一鈞評估，從春節後的疫情來看，可能因為民眾遵循戴口罩，並沒有出現較大的流行，雖然個案數是新冠疫情兩年同期的2倍，但跟新冠疫情前的同期是半數甚至半數以下，目前流感疫情看起來穩定，至於是否會受到昨口罩解禁、228出遊有波動，需要再觀察，他也提醒長者、脆弱族群出門仍建議戴口罩保護自己。
根據疾管署統計，本流感季自去（2022）年10月1日起截至今年2月19日流感併發重症病例累計49例，其中41例A型H3N2、3例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，90%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡9例，8例為H3N2、1例B型，均具慢性病史且未接種本季流感疫苗。