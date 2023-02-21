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國際蘭展3月4日開放 多國駐台使節讚嘆台灣蘭花令人驚豔

▲德國經濟辦事處長林百科夫婦用心聆聽導覽（圖／台南市政府提供）
▲德國經濟辦事處長林百科夫婦用心聆聽導覽（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

2023臺灣國際蘭展將在3月3日上午舉辦盛大開幕儀式，並於3月4日正式開放入園參觀，市府也將比照往年邀請駐臺使節前來臺灣蘭花生物科技園區參與。今年預計有10國22位貴賓出席，除了與使節們分享臺灣蘭花產業技術的盛況、宣傳臺灣蘭花之美以外，台南市長黃偉哲更歡迎海內外朋友們，都能把握展期，來臺南欣賞令人心醉的美麗蘭花。

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印度臺北協會會長戴國瀾會長(Gourangalal Das)夫婦去年到訪蘭展開幕式時曾表示，在看到這麼多不同種類與色彩的蘭花後，終於了解臺灣臺南優異的蘭花培育技術，繁盛的蘭花也象徵自由民主遍地開花，更象徵臺灣與國際盟友間深厚的友誼連結。


曾分別於疫情前後兩次來參加蘭展開幕式的德國經濟辦事處處長林百科(Axel Limberg)夫婦也分享參觀經驗，他們表示非常開心參加文化、創意與農業結合的蘭展，對於總是能欣賞到型態豐富的蘭花而感到驚嘆，也很欣喜能目睹這麼多特殊品種的蘭花。


匈牙利代表羅林(Daniel Csaba Lorincz)從婚前就帶著當時是未婚妻、現在的夫人多次參加蘭展，是台灣蘭花的忠實粉絲，而匈牙利也是非常喜歡蘭花的國家，每年都會定期舉辦蘭花展。


墨西哥代表托雷斯處長(Martin Torres)曾表示自己與臺灣有很深的緣份與淵源，疫情前(2019年)偕夫人受訪時提到，對蘭展滿場的美麗蘭花感到非常的開心、讓人感到心情愉悅，他更表示自己多次到訪臺南，非常喜歡臺南的風土人情。

▲參加蘭展的使節也會品嘗台南特色美食（圖／台南市政府提供）
▲參加蘭展的使節也會品嘗台南特色美食（圖／台南市政府提供）
本年度蘭展以「蘭花魔鏡-看見新起點」為主題: 從一隻6,500萬年前的蜜蜂揭開蘭花的神秘面紗，透過萬花筒的魔鏡世界，看到蘭花的起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur回到過去，連結未來，帶領人們看見蘭花的前世今生。從3月4日正式對外開放至3月19日止，歡迎各界人士都來臺南，欣賞美麗的蘭花花海。

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