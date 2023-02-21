展現「AI亞大」 3/4舉辦院系特色成果展

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞大校長蔡進發表示，人工智能聊天機器人ChatGPT全球颳起旋風，也捲起一波AI大商機，ChatGPT是不是會衝擊大學及升學，也引起熱烈討論。無可否認，AI絕對是現階段和未來主流，考生在選填志願時，要問自己是不是能跟上這波新趨勢？所學專業和未來就業不會被科技所取代。如同以ChatGPT搜尋「台灣亞洲大學的特色」，得到答案是「亞洲大學（Asia University）在台灣是一所知名的私立大學」！亞大的「AI與國際化」，帶學生放眼世界。
「2023ChatGPT數位永續論壇」，也在上午10時，在哈佛學院講堂實體和線上同步登場，由蔡校長、亞大產學長王昭能、ESG永續發展協會余政龍博士、臥龍智慧環境公司總經理謝文彬、漢星科技公司李欽誠等，聯結產業與學界，邀請水資源、廢熱處理及碳盤查等相關專家，分享目前台灣永續遇到的問題及發展趨勢，以ChatGPT看聯合國永續發展目標SDGs發展趨勢，無所不知的ChatGPT，真的能理解SDGs嗎？歡迎新生和家長參加。
亞大「院系特色成果展暨大學申請入學志願選填說明會」，將於3月4日上午9時半到下午3時登場，邀請新生、高中學子到亞大當「1日大學生」，參觀6大學院的特色成果與體驗活動，有老師講解，指導體驗最新設備。今年考生只要完成參觀3個學院闖關後，就可獲抽獎資格，有Apple Ipad平板、Apple airpods耳機、無線滑鼠、行動電源等多項獎品。