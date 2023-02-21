ChatGPT衝擊校園 潘文忠：論文、入學考試須作好規範
針對ChatGPT衝擊校園，高中生可能代筆用於升學，使用在學習歷程檔案，或是大學生用來寫作業、寫論文等，各校正討論因應做法。教育部長潘文忠今（21）日表示，ChatGPT能作為學習輔助工具，但不能表現個人的長處與亮點，將與各大學校長協進會討論，確立應用在論文寫作、入學考試的規範，避免產生負面影響。
記者李琦瑋／台北報導
潘文忠說，人工智慧有長處，但就學習歷程檔案而言，重視學生學習過程，會經過學校教師審核認證，學生最終提交到個人申請時，大學在甄選過程，除了顧及學測成績、學習歷程檔案，也會有筆試、面試、部分科技採實作等，用多元交叉方式，更詳細了解學生的綜合表現，因此他提醒學生，ChatGPT能做為學習輔助，但不能表現出個人長處及亮點，大學老師最想看到的仍是學生如何陳述自己的學習過程。
大學招聯會執行秘書王文俊昨天也受訪表示，個人申請第二階段備審資料預計5月初會傳上來，招聯會將在此之前召開常委會討論此問題。
潘文忠表示，ChatGPT對校園的影響，也引起各大學重視，甚至組工作小組，就影響層面進行研究，教育部後續會跟各大學校長協進會討論、蒐集更多意見，希望引導學生以合理、負責方式，將ChatGPT等軟體作為學習輔助，若用在論文寫作或入學考試的呈現，則應做好規範，避免產生負面影響。