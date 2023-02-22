房市／想在七都買房　網友平均準備187萬至325萬自備款

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，以搜尋台北市物件的網友自行輸入的自備款、每月還款金額來看，「與市場現況有點距離」，自備款超過350萬，但月還款希望壓在3萬元內，可能是有父母資助自備款購屋，但當自己要還房貸時，仍不希望負擔太重，不過，如果買在台北市但月繳3萬以內的房貸，可能只能選擇蛋白區、巷弄內屋齡較高的小公寓，比較有機會。
至於其他縣市，曾敬德認為，網友自評的自備款額度及每月還款能力，看起來較有機會找到中古屋物件。而綜觀七都整體購買力，也可看出一般民眾仍希望每月房貸還款壓在3萬內，若是房價較平價的縣市，甚至希望在2萬以內。
信義房屋則指出，針對有購屋需求，卻因煩惱自備款及每月還款能力，不知道該買什麼房子的消費者，就可以善用「一站式找房找房貸」網站，利用「資金條件」作為找房功能，只要輸入「我有多少自備款」、「每月想支付的房貸金額」、「希望的貸款年限」、「想買在哪個縣市」，該網站即會以當前央行公布的五大行庫利率，試算出總價可負擔的可售物件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程，更可直接串連至信義房屋在售物件，讓信義房屋全台的不動產經紀人員提供協助。
信義房屋運用房地產科技，以數位賦能協助消費者一站式獲取找房、找房貸等買屋流程資訊，並希望發揮全台唯一全直營房地產仲介的優勢，確保服務的品質與專業度，提供消費者有感的良好買房體驗。