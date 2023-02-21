今年首例猴痘！30多歲男曾遊奧地利　5症狀曝匡列39人

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郭宏偉提醒，自去年6月30日起，將1年內具本土或不明感染源病例逾百例的30國旅遊疫情列為「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如皮疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。此外，民眾如有前往國內風險場域，應落實自我防護措施，如有出現疑似症狀，亦應儘速就醫，並主動告知醫師接觸史。
郭宏偉指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，其中以美洲5萬8367例及歐洲2萬5849例最多，累計病例前五名為美國3萬193例、巴西1萬808例、西班牙7538例、法國4128例及哥倫比亞4074例，鄰近國家中新加坡、日本、泰國、韓國、菲律賓、越南、香港、中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。
疾管署防疫醫師林詠青分析，根據其旅遊史與接觸史，研判該個案為境外移入，個案在治療中，疹子已經改善，結痂也陸續脫落，但仍要等結痂全數脫落後，才可以完全解除隔離，因此現在個案仍在收治中。
由於猴痘是人畜共通感染病，林詠青強調，主要傳染途徑為接觸感染動物的血液和體液、人跟人接觸呼吸道分泌物等，性接觸也是感染途徑，若要預防應避免接觸，或是食用野生動物，也要避免接觸感染者，或與陌生人密切接觸，猴痘潛伏期最長可到3周，特別是有相關旅遊史者，回國要注意感染徵兆如發燒、皮膚病兆，有出現類似感染症狀應盡速徵兆，詳訴旅遊史與接觸史。
疾管署發言人羅一鈞指出，該個案是今年首例猴痘，具有多國出國史，根據潛伏期5至21日，研判最有可能是在奧地利感染，暴露來源方面，個案可能有社交方面接觸，病毒也已經完成初步定序，為西非株B.1.3，這株也多在中歐、西歐，與個案研判感染地相符合。
羅一鈞說，該個案正在隔離治療中，經過投藥恢復狀況不錯，猴痘雖在全球疫情處於低點，不過還是有零星個案，特別近期在日本有增加，因此228與清明連假期間，會透過網路、機場跑馬燈提醒注意防範，加強旅遊傳染病宣導，民眾回國後3週內也要關切身體狀況，若有水泡、皮疹等相關症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史。
羅一鈞也透露，個案相關接觸者共39名，其中有一位是朋友，12人是職場接觸者，剩下26位是醫院接觸者，包含就醫時於門診、急診、病房接觸，目前評估均處於中低風險，沒有需要採取暴露後預防接種措施，39人當中持續監測有無相關症狀，其中1人出現相關症狀，但採檢陰性已經排除，部分接觸者將監測到2月25日，最長監測到3月6日。
世界衛生組織於去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，迄今仍維持，郭宏偉分析，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸的人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整修正相關防治政策。