林依晨領軍公視7部年度台劇　安心亞角色本來想找郭婞淳

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而公視戲劇孵育作品《化外之醫》，是台劇重要推手湯昇榮與公視再攜手，「將邀來越南影帝參演，是台劇跨國大製作，也是結合醫療與關懷移工、新住民的寫實劇」。以台灣人為視角拍攝的二戰影集、時代迷你劇《聽海湧》已於2月中旬開拍。
提到公視專擅的紀錄片領域，徐秋華宣布將由公視、台視與國家電影及視聽文化中心合作《世紀初戀楊麗花》，拍攝台灣歌仔戲傳奇國寶楊麗花的故事。而「公視紀實」也推出台灣人道救援外交實錄《彼岸他方》，導演黃信堯紀錄片拍攝南台灣鹽分地帶作品《黑色虱目魚》；另外也有《布洛卡區》、《灰燼》等多部紀錄片新作。徐秋華說：「台灣紀錄片重要露出平台、本土紀錄片導演培植基地，公視《紀錄觀點》2023年將投注資源，支持超過20部紀錄片創作。」
徐秋華表示，在公視最重視的兒少領域上，特別跟台語台、客家電視、原視四台合製，以「讓孩子啟發孩子」為目標的兒童節目《WAWA哇！》；也推出籌製3年，由小野、趙自強擔綱顧問，啟蒙兒童感知與生活美學的《節氣×六感實驗室》。
後續還有8個孩子與海洋的故事《海洋日記》，邀來運動明星以科學破解運動密碼的《敢動應援團》；還有中英文雙軌、帶兒童用律動面對情緒問題的節目《Tcup》。徐秋華強調，「這些都是啟發下一代的創造力，絕對令人耳目一新的兒童節目」。公視招牌《水果冰淇淋》、《青春發言人》、《神廚賽恩師》都將有新一季內容推出。而目前公視也正進行學齡前兒童節目孵育計畫，鼓勵台灣影視界投入兒少新創節目。
徐秋華也說，除了華語、台語、客語節目，公視將導入、播出多部東南亞劇集，也將延長《東南亞語新聞》時長，讓國人增進新住民的認識與彼此交流。而今年公視更將推出8K超越超高畫質的實驗攝製的新作《沉睡的水下巨人》、探查台灣山林的《群山之島與不去會死的他們2》、《我在工場拍拍手》都是面向台灣的群山、海洋與人情的綜合節目。
胡元輝期望與團隊共同完成公視的「轉型之仗與修法之仗」。他指出，「轉型之仗」是公視乃至公廣集團，從組織改造、資源配置、內容產製到公服行銷，都將加速數位轉型步伐。而「修法之仗」，是指公共電視法修法作業。他認為，「因應公共媒體的長遠發展，確實有修法必要」，胡元輝表示，公視集團化已超過16年，數位傳播科技日新月異，但「目前的公視法卻是類比時代的產物，連主管機關都還是早已不存在的行政院新聞局」。
在公視第七屆董事會縝密討論後，已提出公視法修法政策建議書，胡元輝說：「希望藉由修法，穩固公視的法制基礎，進一步以具標竿及火車頭效應的公共媒體，促進傳播生態及影視產業的健全成長。」他也期待行政、立法機關儘速展開並完成修法作業。胡元輝還提到，去年公視順利取得2023 INPUT世界公視年會主辦權，估計將有超過500位國際影視人於5月來台灣與會。
在數位轉型上，公視副總經理謝玒玲則提到，「公視+」預計在第二季完成硬體改版升級，提供更友善的會員註冊與收視介面，多語字幕、多語聲道選擇。未來部分節目會先上平台播出外，也將有更多網路獨播節目推出；如3月將有全亞洲第一個為兒童舉辦的「國際兒童影展」策展，以「兒童情緒及家庭」及「戰爭中的兒童」為主題，謝玒玲說，「兒影將播映來自世界各地的精彩作品，相當適合闔家觀賞，且全系列免費」。除了「公視＋」影音平台改版，公視新聞網也將強化即時新聞與數位敘事，公視兒少資源網會推出更完善內容，升級數位教育服務。