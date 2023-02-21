5G時代遠距診療更順暢！手機看診免跑　慢性病防治利器

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中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，台灣近年慢性病患者眾多，以糖尿病為例，不僅病患數提升、罹病年齡也不斷降低，但全國糖尿病患者規律回診率不到七成，使得慢性病的致死率也在逐漸攀升。長照需求更是邁向超高齡化社會的台灣不能忽視的問題，遠傳推出5G遠距診療2.0，讓有需求的民眾能就近擁有更好的服務，也有效提升診所照護量能與價值。
遠傳總經理井琪表示：「於2019年底啟動『遠傳5G遠距診療前瞻計劃』，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所推出，嘉惠261個偏鄉村里的民眾；在疫情期間亦累積數十個科別及三萬人次視訊門診的經驗。也看到偏鄉以外的居家醫療與長照需求，配合法案的修正，攜手基層醫療兩大協會，啟動『5G遠距診療2.0』，擴大照護高齡者與慢性病患者。
遠傳自主開發「5G遠距診療平台」採用雲端訂閱、以量計費，平板在手即可開診，支持醫院診所輕鬆佈署。平台完整串聯看診前、中、後所有服務流程，從預約掛號、報到、叫號、線上看診到繳費，皆可透過APP直接完成，醫師可於系統上自行彈性排班，民眾亦可上傳資料自主預約，還可自動錄影存檔，並可彈性配合各院所掛號、電子處方簽、領藥、線上繳費、虛擬健保卡流程，降低基層醫護人員繁瑣的人工作業流程。
迄今已在全國12縣市、35個鄉鎮、涵蓋261村里導入5G遠距診療服務，連結15家醫院，服務超過3.1萬人次。遠傳更把服務觸角延伸至龐大的慢性病患者及高齡人口，期望攜手協會和基層醫療機構，共同服務全台超過400萬慢性病友，以及80萬長照家庭。