影后揭「凱渥小師妹」身分 洪慧芳進軍台灣：一拍即合
因《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬影后的洪慧芳，宣布加入凱渥集團，開啟事業的新篇章，去年出席金馬活動時與凱渥的負責人碰面，當時雙方就聊到後續的合作可能性，洪慧芳說: 「當時我們聊得很開心，感覺彼此的默契很好很舒服，於是就這樣一拍即合。」 對自己的演藝事業保持著感恩惜福的洪慧芳，因為金馬的入圍為她打開了在台灣演藝事業的知名度，由於本身個性是比較隨遇而安的，她說: 「我相信新的火花和突破是一定會有的，我自己也在期待中。」
記者羅凌筠/綜合報導
洪慧芳一直以來都很期待能夠開拓海外市場，這次加入凱渥集團，將台灣、大陸、港澳的經紀權交由凱渥處理，又再加上台灣的劇本和題材多元化，角色的發揮空間很彈性並擁有豐富的創作性，讓她對未來事業發展擁有更高的期許，她說：「我不會侷限我的角色類型，只要是劇本好角色有的發揮，我都會去嘗試和挑戰。」
對於台灣一點都不陌生的洪慧芳，三不五時就常飛來與朋友聚聚，所以對這個寶島有著非常深切的熟悉感，她開心的分享說: 「台灣是一個可以讓人放鬆心情，放空自己，休閒吃喝玩樂的好地方，還有我特愛吃這裡的滷味和逛夜市，也喜歡找一些設計獨特打卡的咖啡廳，然後可以在那裡坐上一整天，或者跟朋友開車下中南部去旅遊，在這邊我的生活可以非常的精彩，所以就算我一個人來台灣也不會覺得寂寞。」
洪慧芳目前正在拍攝新加坡的電視影集，之後會為了首屆「亞洲說 國際原創故事徵集大賽」在今年7月抵台擔綱評審，期待之後能看到洪慧芳在台灣的精彩作品。