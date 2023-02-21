獨／敖犬準備娶妻！威廉大力「催生」 小煜：再認真一次
藝人敖犬（莊濠全）2006年從節目《模范棒棒堂》出道，隨後與小煜、威廉、王子、阿緯和小杰組成男團「Lollipop棒棒堂」，昨（20）日傳出他在小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》中，向空姐女友發發求婚成功，而好友威廉（廖亦崟）、小煜（楊奇煜）也送上祝福。
記者侯家瑜/台北報導
敖犬當時在攝影棚、眾人見證下，單膝下跪對發發真情喊話：「跟妳在一起是一件很幸福的事，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」甜蜜又深情，發發也點頭回應，讓錄影現場秒變求婚場合。威廉得知消息後，笑虧敖犬：「畢竟敖犬是長輩，婚禮可以晚點辦，但是小孩子要先趕快生喔！不然我害怕他沒有體力，一切恭喜恭喜。」而小煜則說：「為了以後幸福著想，最好再認真求一次！」還趁機打歌，強調這是「不在場祝福」，不過敖犬昨就透過經紀人強調，在節目上求婚是臨時起意，未來也會再次正式求婚，登記、訂婚也還需要一陣子。
事實上，敖犬與發發交往將近半年，他透露幾年前搭機前往杭州工作，在機上被發發的美貌所驚豔，主動與對方交換聯絡方式，不過之後2人互動平平，3年間都沒什麼交集與聯繫。直到去年，敖犬在社群軟體上，發了一則知名品牌的特殊口味冰淇淋的動態，2人才重新搭上線，他笑說：「要不是他想吃的口味賣完，他從未沒想過要買那一款。」後來與發發相談甚歡，就越來越親近。