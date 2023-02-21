感念志工無私奉獻 南美館年度志工表揚

台南市美術館志工隊自2018成立至今，現有志工人數724位，多位優秀志工榮獲111年度文化部、衛服部全國績優志工以及台南市政府績優志工等榮譽獎章。台南市美術館為感謝全館志工團隊的辛勞付出，於昨(20)日晚間辦理年度志工表揚大會，餐會席開近60桌共同見證南美榮耀。副市長趙卿惠特別蒞臨親自頒獎表揚，感謝志工在台南市各個角落默默付出，志工的熱情與溫暖也感染了家庭及社區，讓台南更加美好。
記者林怡孜/台南報導
會場呼應後疫情時代，特以光亮的「白色」為主題，象徵揮別疫情烏雲迎接嶄新曙光，志工們也依主題各個精心裝扮，氣氛歡樂。南美館董事長蘇憲法致詞表示，去年受疫情影響未能順利舉辦餐會，睽違近2年的時間再次看到志工成員齊聚一堂，非常感動，也希望藉由此次年度盛會代表南美館感謝每一位志工朋友辛勞的付出。
南美館館長林育淳表示，台南市美術館得以持續順利營運，皆要感謝志工夥伴們無私奉獻堅守工作崗位。志工隊獎勵設置各式獎項加以表揚，一整年固定時段入館值勤，從無遲到早退就有全勤獎。積極參與館方培訓課程的勵學獎，最高者達78.5小時。值勤總時數達500 小時以上者就有17位，其中時數最高者達1314.5小時，頒發年度績優志工殊榮；另頒有熱心服務獎，感謝熱心支援各項活動，全年度達100小時以上者；亦藉此機會頒發導覽志工聘書予通過年度導覽資格考評者，共計35名優秀導覽志工協助館方導覽服務，獲頒服務貢獻獎。
最後，特別頒發榮譽志工2名，分別為陳東炎與陳榮東，2人年過80，值勤時熱心親切又積極，堪稱是活到老服務到老的最佳長者典範。