胡瓜「扶老太太過馬路」是真的！陳沂狂讚：對他稀鬆平常
63歲綜藝天王胡瓜，憑藉節目《綜藝大集合》跑遍全台廟宇與鄉親熱情互動深植人心，更是演藝圈最溫暖的大前輩、老大哥，常讓後輩們感到溫暖。對此，網紅陳沂就透露，其實胡瓜私底下真的會扶老太太掛馬路，而且不只一次被狗仔拍到，這才意識到大家口中常說的玩笑話，對胡瓜來說，「那只是稀鬆平常的事情。」
娛樂中心/綜合報導
陳沂在臉書貼出和胡瓜的合照寫下：「謝謝瓜哥的春酒和開工紅包，自從我長太大就再也沒有得到過年紅包了，以後我肚子餓就來寫瓜哥美談蹭飯吃好了！」她分享，其實有一次曾跟胡瓜與其他名人朋友一同去看電影，結果被狗仔拍到。
後來，週刊的記者友人就跑來跟陳沂說，「他們好像也拍到瓜哥去幫老人家推輪椅。」不過因為照片模糊，再加上胡瓜當天的衣服與照片裡不同，於是她當場就跟朋友們異口同聲駁斥此事，直到後來有次聊天時，她才發現的確就是胡瓜本人，只是在不同天被狗仔拍到。
這讓陳沂不禁笑說，「大家常開玩笑說扶老太太過馬路是做善事，但對瓜哥而言，那只是稀鬆平常的事情。」暖心的故事曝光後，大家紛紛狂讚，「難怪瓜哥在演藝圈細水長流不是沒有原因的，都默默在做日行一善的事情」、「他真的是一個低調行善的好人」、「瓜哥真的很可愛啦！」（編輯：詹鎰睿）