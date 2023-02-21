孫鵬結婚狄鶯25年「對手只有一個」 金句連發讓人夫讚嘆
衛視中文台節目《一袋女王》日前錄影邀請TERRY、孫鵬、馬力歐、撒基努和哈孝遠，上節目公開老婆暴怒後，自己敢怒不敢言真實心聲。其中孫鵬表示與狄鶯結婚25年，狄鶯只要一發火，孫鵬馬上就會知道，還會適時停嘴，強調真正的婚姻，其實是2人的武林，「對手只有一個，用心就沒事，不用心整個武林就會毀掉。」夫妻相處金句連發，讓現場人夫們相當佩服。本集將於2月22日(三)晚上10點衛視中文台播出。
記者侯家瑜/綜合報導
孫鵬表示最近因為拍打戲，導致膝蓋附近有5、6處擦傷，如果膝蓋關節一直動，傷口不容易結痂反而不好，所以他只好先暫停健走、小跑的運動習慣，沒想到狄鶯看他沒出門，就問怎麼沒去運動，孫鵬只好指了指膝蓋，狄鶯看了看回說只是小傷，孫鵬只好解釋膝蓋活動不容易結痂，狄鶯卻說：「你少來啦，你就是懶惰。」眼見狄鶯無法理解，孫鵬反過來唸狄鶯才是運動過度，原來狄鶯每天在公園健走一個半小時，而且速度是每小時7到7.5公里，猶如健走比賽的速度，而且是風雨無阻天天如此。孫鵬唸完，狄鶯馬上反擊回說：「我的事你不要管，你就是偷懶」，孫鵬說夫妻倆結婚25年，一聽到狄鶯說出這句話等於就是吵架了，自己也知道不能再接話。
孫鵬喜歡跟好友打高爾夫球，打完球大家要聚餐、喝酒、唱歌或是聊天聯繫感情，但一場球打完近5個小時，聚餐再花上5個小時，等於打一次球要花10個多小時，而且常常聚餐花的時間比打球還久，再加上有時候一週打3次球，讓狄鶯有些火大唸孫鵬打球根本不是為了健身，是為了玩，更撂狠話說：「你如果打球再這樣打的話，那你就不要打了！」孫鵬說當下聽到這句話時，他並沒有生氣，因為他知道如果跟老婆大人槓上、關係一僵掉，家裡的氛圍就會不好，而且至少會持續一個禮拜以上，這段時間自己心裡也不會快樂。孫鵬說所以狄鶯撂完那句狠話，他就跟球友說今後打球一攤就好，而且在球場裡就結束，還開始跟狄鶯報告每次打球的球友有誰，讓狄鶯安心。
孫鵬說以前年輕的時候，夫妻倆每次吵架一定是針鋒相對，孫鵬說如今已經是「我知道我對就好了」，沒必要吵到水落石出，認為時間會處理一切的。孫鵬也說到如今他跟狄鶯相處之道就是「事緩則圓」，因為真正的婚姻其實是2個人的武林，還說對手只有一個，用心就沒事，不用心整個武林就會毀掉，夫妻相處的金句連發，讓現場人夫們相當佩服。