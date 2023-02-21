指黃承國「黑道」挨告　蘇煥智：台南政風腐化來自中央

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蘇煥智接受偵訊前表示，總統所屬的「英系」有黑道，就是造成台灣黑金貪腐化的最核心元素；去年選舉時，他打出「反黑金」議題後，各政黨也都跟著追打，甚至民進黨敗選後，內部檢討包括李文忠、何志偉也都提到黨內中常委有黑道的問題。
蘇說，台南黑金現象也是在全國氛圍底下所造成的貪腐風氣；而賴清德當上民進黨黨主席後，上週推出黑金不能擔任黨職，這也算是回應社會對黑金議題嚴重的關切和改革，可以給賴一個肯定，可是現任中常委還是黑道，所以這個問題沒有徹底解決，「打一半」(黑金)，不夠徹底。
媒體關心，賴清德在擔任台南市長期間，不僅發生前行政院發言人陳宗彥接受性招待外，還發生民進黨中執委郭再欽爐渣案等爭議，台南到底怎麼了？
蘇煥智說，如果上位者是黑道都可以當中常委，下面的當然會草偃風行，上位者價值崩潰，當然各地方黨部的價值就會跟著崩潰，一個領導者本身如果讓台灣的清廉、反黑金的價值崩解，當然就是蔡總統任內最大的問題，而當時身為台南市長的賴清德，也應該有所解釋；台南政風目前的確有腐化現象，政風腐化其實來自於中央，中央讓派系頭頭都是黑道，當然政風一定會全國性影響，台南只是一個徵兆，相信其他地方也有類似情形。