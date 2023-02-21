內幕／蔣市府發言人未滿兩個月就閃辭　疑發言權限遭架空

指黃承國「黑道」挨告　蘇煥智：台南政風腐化來自中央

▲蘇煥智21日因挨告妨害名譽到北檢出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.02.21）
▲蘇煥智21日因挨告妨害名譽到北檢出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.02.21）

記者潘千詩／台北報導

前台南縣長蘇煥智去年曾公開批評，總統蔡英文重用的前國策顧問黃承國具「黑道」背景，黃還干涉警察人事，遭黃提告妨害名譽。台北地檢署今（21）日傳喚蘇煥智出庭，蘇說，領導者如果讓清廉、反黑金的價值崩解，當然是蔡總統任內最大的問題，另希望副總統賴清德對台南市長任內發生的陳宗彥案及爐碴案有所解釋。

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去（2022）年選舉期間，蘇煥智因多次提到黃承國當台北市黨部主委，注定民進黨在台北市很難選上，總統聘黃當國策顧問，更是讓民進黨黑金化的關鍵；另又公開質疑，黃承國父親的告別式上，有很多民代去參拜，也有很多高階警官在旁陪他摺紙蓮花等，被黃承國控告涉嫌妨害名譽。

▲蘇煥智21日因挨告妨害名譽到北檢出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.02.21）
▲蘇煥智21日因挨告妨害名譽到北檢出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.02.21）
蘇煥智接受偵訊前表示，總統所屬的「英系」有黑道，就是造成台灣黑金貪腐化的最核心元素；去年選舉時，他打出「反黑金」議題後，各政黨也都跟著追打，甚至民進黨敗選後，內部檢討包括李文忠、何志偉也都提到黨內中常委有黑道的問題。

蘇說，台南黑金現象也是在全國氛圍底下所造成的貪腐風氣；而賴清德當上民進黨黨主席後，上週推出黑金不能擔任黨職，這也算是回應社會對黑金議題嚴重的關切和改革，可以給賴一個肯定，可是現任中常委還是黑道，所以這個問題沒有徹底解決，「打一半」(黑金)，不夠徹底。

媒體關心，賴清德在擔任台南市長期間，不僅發生前行政院發言人陳宗彥接受性招待外，還發生民進黨中執委郭再欽爐渣案等爭議，台南到底怎麼了？

蘇煥智說，如果上位者是黑道都可以當中常委，下面的當然會草偃風行，上位者價值崩潰，當然各地方黨部的價值就會跟著崩潰，一個領導者本身如果讓台灣的清廉、反黑金的價值崩解，當然就是蔡總統任內最大的問題，而當時身為台南市長的賴清德，也應該有所解釋；台南政風目前的確有腐化現象，政風腐化其實來自於中央，中央讓派系頭頭都是黑道，當然政風一定會全國性影響，台南只是一個徵兆，相信其他地方也有類似情形。

▲ 前國策顧問黃承國（左）。（圖／記者呂炯昌攝）
▲ 前國策顧問黃承國（左）（圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）

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