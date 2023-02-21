T1／中信特攻再補強　網羅歐陸7呎中鋒

T1聯盟新北中信特攻籃球隊今天（21日）宣佈，網羅來自拉脫維亞的7呎中鋒卡斯（Kaspars Bērziņš）。卡斯將成為特攻團隊禁區重要的守護者，也帶著外柔內剛的高球商身手報到，為中信特攻增添內線高度，提升禁區戰力。
記者廖聿偉/綜合報導
今年37歲的卡斯，身高7呎（213公分）主打位置為中鋒，是兼具高球商、與外線投射手感的團隊型內線好手。卡斯過去代表拉脫維亞國家隊征戰各大賽事超過數百場，在2007年投入美國職籃NBA選秀，2009年接受NBA鳳凰城太陽隊邀請參加夏季聯盟賽事，可惜均未獲得球隊青睞，轉而回到歐洲征戰各大聯賽，這次來到台灣加入中信特攻也是他第一次來到東亞地區打球。
卡斯征戰經驗相當豐富，長期效力於西班牙、俄羅斯以及法國等歐洲一級聯賽，職業生涯也曾4度幫助球隊拿下拉脫維亞聯賽冠軍。卡斯近幾年的表現雖然在得分數據上並不突出，不過在個人命中率方面均超過五成，且團隊效率值逐年均高於歐洲各大聯盟水平，充分展現他是一名能裡能外的團隊型禁區好手。卡斯表示，「第一次來到亞洲打球，期待將自身經驗展現在球場上，也要把多年來的冠軍文化帶進來幫助球隊。」
球團簽下卡斯，總教練李逸驊表示，「7呎的內線球員且兼具外線投射能力，卡斯加入團隊後，希望藉由他豐富的歐洲聯賽經驗，幫助球隊除了補足禁區身高外，也發揮無私球風與隊友串連，讓球隊能夠更具競爭力衝擊總冠軍。」