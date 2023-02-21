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綠指林明溱「把公祭行程當政績」　國民黨反批：冷血操作

▲民進黨控林明溱發布文宣品，將「3天走訪58場告別式」當政績宣傳，國民黨說明文宣內容客觀事實，並反批綠營炒新聞，是冷血操作。（圖／國民黨提供）
▲民進黨控林明溱發布文宣品，將「3天走訪58場告別式」當政績宣傳，國民黨說明文宣內容客觀事實，並反批綠營炒新聞，是冷血操作。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

南投立委補選藍綠激戰，民進黨今（21）日指控國民黨候選人林明溱發布文宣品，竟將「3天走訪58場告別式」當成政績宣傳。對此，國民黨稍早發布新聞稿反擊，副發言人呂謦煒指出，文宣內容是媒體曾報導公開資訊，反觀民進黨候選人蔡培慧不關心基層民眾苦處，還拿告別式炒作選舉新聞，冷血操作令南投鄉親震驚又憤怒。

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民進黨今指控林明溱日前發布文宣品，將「3天走訪58場告別式」當政績宣傳。民進黨副祕書長黃建嘉也批評，林明溱掌握權位長達30年，卻把告別式、民眾生活清苦等憾事的拿來說嘴，代表其擔任公職時間其實是尸位素餐，無法帶給南投鄉親更好的生活。

對於指控，呂謦煒指出，基層民眾遭逢如喪事等劇變，不僅內心有難以言喻的苦痛，在生活上也難免面臨辛苦處境；對於這種地方鄉親的心聲，林明溱都親自去關心，傳為地方軼事美談，更曾有媒體公開報導：「體恤民情的他，立即感受到喪家的清苦，在離開現場後，又折了回去，自掏腰包，包上第二份奠儀。這樁軼事成了地方美談，縣民自此得知，林明溱跑攤，不以政商名流為主，反倒是愈基層、愈窮苦的市井小民，會讓他愈主動聞風必至。」

呂謦煒強調，該文宣相關部分著重的是林明溱在地服務時間、了解基層民瘼互動過程，內容不僅客觀事實，更有媒體公開報導佐證。他痛批，反觀民進黨選舉「來來去去」，自爆說離南投人「遠了一點」、與自己的選區有「隔閡」的蔡培慧，非但對鄉親難免遭遇到的苦處與辛酸毫不在意、毫無同情，民進黨中央派下來的黨官甚至還拿鄉親的苦處作選舉攻擊材料，不僅可惡、冷血，也已超越了人性底線。

呂謦煒說，蔡培慧聽從黨意當官沾醬油，對基層民瘼不僅毫不關心，甚至還拿來當做政治鬥爭的題材，對民眾遭遇蛋荒的困擾也毫不在意，甚至邀農委會主委陳吉仲來泡茶；立委作為民代，要充分傾聽並反映民意，若連南投鄉親的民情都搞不清楚，對民眾遭遇苦難時念茲在茲的需要毫不同情，又有什麼資格競選民意代表？

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